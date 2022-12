Spotify ist der größte Audio-Streaming-Abonnementdienst. Täglich hören die Nutzerinnen und Nutzer über lange Zeit Musik – und zahlen dafür wenig Geld. Wieso darunter besonders die Künstler leiden, erklären Musiker aus Hannover.

Hannover. Auf rund 160.000 Aufrufe kommt das aktuelle Album der Indie-Pop-Band The Planetoids auf dem Streamingdienst Spotify. Und wie viel Geld kommt da so für die vier Musiker zusammen? Bislang gerade einmal 600 Euro. Und davon geht noch Geld für das Management, den Verlag und Vertrieb ab. „Wir vier können uns dann von dem Rest eine Pizza gönnen“, sagt Jonas Sercombe. Dabei stecken in so einem Album mehrere Monate Arbeit. „Fair ist das nicht“, sagt der 28-Jährige – und steht mit seiner Kritik nicht allein.