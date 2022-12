Spotify Top Ten 2022: Diese Songs, Künstler und Podcasts hat Hannover besonders oft gehört

Rund um die Container für Glas, Altpapier und Kleidung wird regelmäßig Müll abgeladen: Weil sie schnell verdreckt sind, will die CDU im Ortsrat die Wertstoffsammelplätze an der Hagen- und Milchstraße in Isernhagen N.B. auflösen. Ausweichstandorte sind nicht in Sicht.