﻿Hier geht’s um die Wurst: Das Sprengel Museum widmet sich dem „Schweinebewusstsein“

Hannover. Haben Schweine ein Bewusstsein? Können sie nachdenken? Und wenn ja, was denken sie wohl über den Menschen? Und umgekehrt, was denken Menschen über Schweinezucht und Fleischgenuss? Nicht das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden hat dazu jetzt eine Ausstellung organisiert, sondern das Sprengel Museum Hannover. „Ocular Witness: Schweinebewusstsein“ ist eine kluge, manchmal auch neunmalkluge Ausstellung geworden, die den Besuch unbedingt lohnt. Das Museum ist dafür zum Seminarraum mutiert, kritisches Denken hält Einzug in die Hallen der Kunst.

Die Sonderausstellung mit dem rätselhaft wirkenden Titel soll nicht nur Bedenkenträger anlocken, sie ist auch für Familien geeignet. Denn es gibt auf allen Ebenen des Sehens und Denkens Angebote, etwa die wunderbar lakonisch-humorvollen Schweinekarikaturen der Comiczeichnerin Anna Haifisch. Großformatige Darstellungen von Kuno den Schrecklichen, der nicht die hellste Kerze ist und von Roswitata, die nach dem Mordanschlag auf ihre Mutter zur Halbwaise wurde, bieten einen Weg, ins Nachdenken zu kommen, ob Schweine fühlen können, oder ob wir ihnen das andichten.

Ganz anders pirscht sich der Fotograf Arne Schmitt an das Thema Schwein. Seine Arbeiten zeigen, wie die Schweinemastställe und Großanlagen aussehen. Das Überraschende ist, das sie auf den Fotos nicht zu sehen sind, sie entziehen sich dem Blick, sind abgeschottet, wohl bestenfalls zu riechen.

Gülle in Hülle und Fülle: Wenke Seemanns Fotos von Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften hinter echten DDR-Mülltonnen. © Quelle: Rainer Droese

Die Kuratorin Inka Schube wuchs, wie sie selber berichtet, in „einem Schweineort“ auf und hat die Geruchsnachteile und viele andere Probleme der Schweinezucht mitbekommen. Was haben Mensch und Schwein gemein? Sie gehören in den gleichen organischen Kreislauf des Essens und Ausscheidens, in den Lebenszusammenhang von Sonne, Erde, Wasser und Luft, stellt Inka Schube fest, und sie sind Teile eines alles umspannenden Geldkreislaufs. Aus der Schnittmenge beider Kreisläufe ist nun ihre Ausstellung komponiert.

Lyoner und Frankfurter

Anetta Mona Chisa und Lucia Tkáčová präsentieren ein Video, in dem auf Eurogeldscheinen die Lebensgeschichte von Fremdarbeitern eingeschrieben ist, Geld zirkuliert, das Leben auch und es ist nicht immer schön anzusehen. Die Polyethylenhaufen von Pierre Bismuth sind mit Brathähnchenaroma angereichert, das allerdings nicht entweichen kann, Plexiglaskästen schützen die Objekte, die den Ausscheidungsaspekt visualisieren und schützen auch die Nasen der Besucher. Von Bismuth stammt auch eine Wurstwarenbuchhandlung, in der, als wären es Parallelgesellschaften, Würste, Lyoner oder auch grobe Mettwurst neben gesellschaftskritischer Literatur in einem Kühlraum zum Greifen nah liegen. Plakativer geht es kaum, und treffender auch nicht.

16 Künstlerinnen und Künstler wurden eingeladen, zum Thema Schwein und Mensch zu arbeiten, 63 Werke mit insgesamt 300 Bildern und Objekten sind zu sehen und immer geht es um das Verhältnis von Mensch und Schwein, um Dominanz und Ausbeutung, Macht und Unterdrückung, und damit eben auch um Gewinn und Verlust, allerdings auf beiden Seiten. Das ist die Qualität der Ausstellung, sie ist eindeutig parteiisch, aber weder für die eine, noch für die andere Seite, sondern für die des vernünftigen Miteinanders. Wie es nicht mehr weitergehen sollte, zeigt sie in epischer Breite, wie es gehen könnte, das bleibt den Überlegungen der Besucher überlassen.

Der Katalog (198 Seiten) kostet 22 Euro, ein umfangreiches Vermittlungsprogramm begleitet die Ausstellung. Die Ausstellung hat eine eigene Website: www.schweinebewusstsein.de

