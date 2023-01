﻿Sprengel Museum legt ehrgeiziges Jahresprogramm vor mit großer Sommerausstellung

Die Besuchszahlen im Sprengel Museum sind noch nicht auf dem Vor-Corona-Niveau. Doch das soll sich ändern mit einem ehrgeizigen Jahresprogramm mit Kunstlaboratorium, „Schweinebewusstsein“ und der großen Sommerausstellung „Welche Moderne?“

Hannover. Es geht um Abenteuer, „Schweinebewusstsein“, wahre Dinge, und es wird auch noch ein Laboratorium aufgemacht. Das Team des Sprengel Museums hat für dieses Jahr einiges vor. Jetzt wurde das Jahresprogramm präsentiert und Bilanz gezogen. Die fiel angesichts der Verhältnisse gar nicht mal so schlecht aus: 2022 hatte das Museum mit knapp 100.000 Gästen im Vergleich zum Vorjahr rund doppelt so viele Besucherinnen und Besucher, jedoch ein Drittel weniger als im Durchschnitt der Corona-Vorjahre, in denen es jeweils um die 150.000 Gäste verbucht hatte.