﻿Martina Gedeck spricht über den Film „Samstagmittag, 12 Uhr“

Hannover. Es war ein im besten Sinne nachdenkliches Gespräch, das Reinhard Spieler, Direktor des Sprengel-Museums, mit der preisgekrönten Schauspielerin Martina Gedeck und dem Dokumentarfilm-Regisseur Thomas Henke im Calder-Saal des Museums führte.

Nachdenklich, weil es um den Film „Samstagmittag, 12 Uhr“ ging, einen 78-minütigen Experimentalfilm, der noch bis zum 8. Januar kontinuierlich im Museum gezeigt wird. Im Zentrum des lange nachwirkenden Films von Peggy und Thomas Henke stehen die Tagebuchaufzeichnungen der Amsterdamer Jüdin Etty Hillesum, die nach Auschwitz deportiert und ermordet wurde. Es sind die letzten drei Jahre ihres Lebens, die Etty Hillesum in ihren Tagebüchern reflektiert.

Ein kleiner Freiraum für ihre Gedanken

„Ich kann mir niemanden vorstellen, den diese Tagebücher nicht berühren“, sagt Reinhard Spieler über die Wirkungsmacht der Gedanken und Beobachtungen, die Hillesum festgehalten hat. Sie schrieb, um besser begreifen zu können, was mit ihr und der Welt passiert – vor ihrem Abtransport und in Auschwitz. Schreiben war für Hillesum die einzige Möglichkeit, sich einen kleinen Freiraum zumindest für ihre Gedanken zu bewahren. „Reflexion ist eine Form von Unabhängigkeit“, nennt das Martina Gedeck und beschreibt damit präzise, warum Hillesum das Tagebuch nutzte – als Therapieform und als Rettungsanker. Es half ihr dabei, emotional und mental zu fliehen und gleichzeitig war es das Medium, in dem sie ihren immer deutlicher vor Augen stehenden Tod registrierte.

Wie lässt sich so eine Geschichte im Film erzählen? Thomas Henke hat, der Chronologie folgend, erzählerisch zusammenhängende Ausschnitte ausgewählt, die von Martina Gedeck ohne jede Dramatisierung, zwischen beiläufigem Bericht und nachdenklichem Erzählen oszillierend, gelesen werden. Das Filmsetting ist auf Stimme und Gesicht konzentriert, nichts lenkt ab, eine Lampe strahlt in einem dunklen Raum auf die Tagebuchseiten. Die wiederum reflektieren das Licht in Gedecks Gesicht. Text und Schauspielerin werden eins, Tagebuch und Etty Hillesum werden lebendig. Der Geschichte ihres Lebens wird durch Gedeck Leben eingehaucht.

Kein erhobener Zeigefinger

Martina Gedeck, die durch Filme wie „Bella Martha“ oder als Mutter in der Literaturverfilmung „Das Tagebuch der Anne Frank“ bekannt wurde, ist hochkonzentriert, ohne angestrengt zu wirken. Ob es ihr etwas ausmache, dass der Film kein großes Publikum anlocken dürfte, fragte Spieler. Solche Fragen schien Gedeck zu kennen. Ohne lange zu überlegen, überzeugte sie mit der Anmerkung, dass sich das ja in vielen Jahren, in der Zukunft also, noch ändern könne.

Ein schönes, hoffnungsvolle Schlusswort für einen Film, der nicht mit moralisch erhobenem Zeigefinger warnt, sondern einfach zeigt, wie zerbrechlich und dauergefährdet Freiheit ist.

Von Frank Kurzhals