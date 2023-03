﻿Sprengel-Preisträger Christian Retschlag: Mit dem Fahrrad auf der Suche nach der Kunst

Hannover. Die Alchemie dürfte einiges mit der Kunst gemeinsam haben, in beiden Disziplinen wird mit bisweilen magischen Prozessen versucht, Dinge von Wert zu schaffen. Was in der Kunst leichter gelingt, wie die alchemistische Suche nach dem Gold gezeigt hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf eine besondere Suche geht der aktuelle Sprengel-Preisträger Christian Retschlag, der mit seinem Reiseprojekt das entsprechende Stipendium bekommen hat und in diesen Tagen seine Tour startet. Nach Frankreich, Ziel ist der sagenumwobene Berg Mont Ventoux in Südfrankreich. Warum gerade der? „Der Berg ist mystisch aufgeladen, Petrarca wird mit ihm in Verbindung gebracht und auch, dass hier Alchemisten lebten und arbeiteten.“ Und es geht auch in der eigenen Biografie zurück: „Als Kind habe ich mit meinem Großvater gemeinsam immer die Tour de France im Fernsehen geguckt, eine Etappe führte an diesem Berg vorbei.“

Mit dem Trekkingrad durch Frankreich

Die Fortbewegung dahin ist insofern angemessen und sogar zeitgemäß, ein Trekkingfahrrad ohne Anhänger, Satteltaschen müssen reichen. Der erste Teil der Fahrt geht über Bodenwerder und Hanau bis nach Saarbrücken, die 1500 Kilometer bis zum Endpunkt will Christian Retschlag in drei Wochen schaffen. Am Fuße des Berges steht dann ein kleines Ferienhaus bereit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Weg ist das Ziel, über die Motive, der er aufnehmen will, ist sich Christian Retschlag noch nicht ganz im Klaren. „Ich bin für alle Motive offen, ich werde mich auf das einlassen, was passiert.“ Einzig der Berg steht als Fixpunkt – mit der Natur drumherum. Und es geht dabei auch um eine Dokumentation der Reise: „Allerdings nicht im Sinne eines Roadtrips.“

Die erste Fotografie der Geschichte

Fotografie ist sein künstlerisches Medium. Die Route ist auch noch deshalb interessant, weil 1827 in Saint Loup de Varennes, das Retschlag besuchen wird, die erste Fotografie der Geschichte entstanden ist.

Der gebürtige Magdeburger lebt in Hannover, hat in Braunschweig studiert und sich einen Namen durch seine reduzierte Schwarz-Weiß-Fotografie gemacht. Wie die aussieht, ist zurzeit im Regionshaus auf 2 Etagen zu sehen. Ein Gummi-Dino, ein Pilz, ein Kamm, der nicht mehr alle Zähne hat, das sind Gegenstände des täglichen Gebrauchs oder auch Objekte der persönlichen Begierde, festgehalten auf schwarz-weißen Fotos mit einer körnigen, typischen Retro-Aura.

„Vom Sammeln“ heißt die Ausstellung. Und gesammelt werden hier von Christian Retschlag Momente von alltäglichen und doch besonderen Dingen. Das kann dann auch einer der kleinen Pilze in der Eilenriede sein, die auf Wanderungen durch den Stadtwald entdeckt und dann mit einem weißen Papphintergrund aus der Natur heraus, präpariert aufgenommen wurden.

Regionshaus zeigt Christian Retschlag

Am „Schauplatz für Kunst“ rund um den Treppenaufgang in den ersten zwei Etagen des Verwaltungsgebäudes an der Hildesheimer Straße 20 sind Retschlags Werke zu sehen: Für Retschlag ist das Sammeln von Eindrücken und Gegenständen ein Wesensmerkmal seiner künstlerischen Beschäftigung. Seine Fotografie macht die Gegenstände, indem er sie ablichtet und dadurch in Szene setzt, zu etwas Eigenem, vielleicht zum Ausgangspunkt einer Geschichte, deren Erzählung dann dem Betrachter überlassen wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit diesem Ansatz lässt sich sicher auf der langen Strecke durch Frankreich am Wegesrand reichlich finden. Dafür lädt sich der Fotograf auch einiges an Apparaten aufs Rad. Gearbeitet wird klassisch im Kleinbild, aber auch im Mittel- und Großformat. Im Gepäck hat Retschlag neben den notwendigen Kameras und Stativen einen Packen Schwarz-weiß- und auch ein paar Farbfilme, der Herstellungsprozess ist später klassisch analog in einer Dunkelkammer. Hier werden die Bildausschnitte bestimmt, hier werden die Abzüge von den Negativen nachbearbeitet, hier wird festgelegt, wie groß das Format des Endprodukts sein soll. Für die ganz großen Belichtungen (50 mal 60 Zentimeter) holt sich Retschlag professionelle Hilfe. Wichtig: Kein Computer bei der Bildbearbeitung, das ist ausgeschlossen.

Die Bilder aus der Dunkelkammer

Retschlag kommt von der Dokumentarfotografie, hat seit den 90er-Jahren in der Dunkelkammer gelernt und gearbeitet. „Das ist für mich das Echte, hier fällt es mir leicht, das eigentliche Bild zu bestimmen.“ Und gegenüber der Digitalfotografie hat die analoge auch ihre besonderen Reize: Retschlag hatte den Takt der Zeit einmal dadurch bestimmt, dass er auf einem Schwarz-weiß-Film jeden Tag die Sonne ablichtete. „Das gab einen sich wandelnden hellen Kreis vor schwarzem Hintergrund, die Körnung war einfach wunderbar.“

Den Sprengel-Preis vergeben Sparkassenstiftung und Kulturministerium. Die Auszeichnung ist mit 12.500 Euro dotiert und mit einem Reisestipendium in selber Höhe verknüpft. Retschlag hatte die Jury als ein Künstler überzeugt, „der eindringlich mit dem Medium des Bildes als Reflexion von Biografie und Wissen arbeitet“.

Zurück geht es mit dem Fahrrad

Bis zum 17. November muss die Ausstellung fertig sein, dann ist die Preisverleihung im Sprengel Museum, die immer mit einer Präsentation des Gewinners verbunden ist. Schon einmal hatte Retschlag einen Preis in Hannover geholt, den der Villa Minimo vom Kunstverein. Seit 2015 lebt er in der Kunststadt Hannover, hat seit 2018 sein Atelier in der Spichernstraße. „Eine Offenbarung gegenüber Magdeburg.“ Geschenkt, aber Berlin? Das stellt sich Christian Retschlag dann doch schwierig vor: „Da geht man eher unter.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ach ja, zurück geht es mit dem Zug ... „Sonst würde ich das alles nicht schaffen.“

„Vom Sammeln“: Montag und Donnerstag, 8 bis 18 Uhr, Dienstag und Mittwoch 8 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 13 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht notwendig.