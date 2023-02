﻿Nach Hundekot-Attacke: Staatsoper suspendiert Hannovers Ballettdirektor Marco Goecke

Sportwagen gerät in Gegenverkehr: Drei Verletzte an der Bornumer Straße

Schwerer Unfall an der Bornumer Straße: In der Nacht zu Sonnabend ist ein Audi in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Porsche kollidiert. Drei Insassen wurden teils schwer verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.