﻿Bergfest: Stephan Zilias dirigiert an der Staatsoper eine besondere Uraufführung

Hannover. Wenn die Hälfte einer Wegstrecke durchschritten ist, spricht man manchmal vom „Bergfest“. Demnach wäre das nächste Sinfoniekonzert der Gipfel der Amtszeit von Stephan Zilias als Generalmusikdirektor an der Staatsoper, denn gut die Hälfte seines Vertrages in Hannover, der bis zum Sommer 2025 läuft, hat er jetzt erfüllt.

Eine Verlängerung sei noch kein Thema, sagt der 37-Jährige, und eine Selbstverständlichkeit dürfte sie ohnehin nicht sein: Es gibt nicht so viele Dirigenten in seinem Alter, die sich im Orchestergraben und auf dem Konzertpodium bereits so überzeugend bewährt haben wie er – und vielerorts stehen an größeren Häusern Generationswechsel an.

Ein Dirigent für die großen Werke

Doch Zilias ist nicht der Mann, der öffentlich über seine Zukunft spekuliert. Warum auch? Er scheint sich in Hannover sehr wohlzufühlen. Das ältere seiner beiden Kinder kommt hier im August in die Schule und ein paar Wochen später wird er zum Saisonauftakt „Parsifal“ dirigieren, seine erste eigene Wagner-Produktion.

Auch wenn dieses Spätwerk des Komponisten vergleichsweise karg erscheint, ist es doch eines der groß besetzten Werke, die dem Dirigenten besonders gut liegen. Mit einer Vorstellung der opulenten Strauss-Oper „Salome“ hat Zilias die Musikerinnen und Musiker des Staatsorchesters im Bewerbungsverfahren von sich überzeugen können. Und ein Höhepunkt seiner Amtszeit war eine Aufführung der „Turangalila-Sinfonie“ von Olivier Messiaen während einer Phase, in der die Pandemie nur scheinbar etwas Ruhe gab: Die zweite Aufführung musste damals nach einer (einzigen) Corona-Infektion abgesagt werden.

Lisa Streichs neues Stück „Ballhaus“

Jetzt steht wieder ein besonderes Konzert an: Am 7. und 8. Mai dirigiert Zilias ein neues Stück der Schwedin Lisa Streich, das ein Auftragswerk der Staatsoper ist. Direkt danach reist die Komponistin weiter nach Berlin, wo die Philharmoniker unter Leitung von Kirill Petrenko eine weitere Uraufführung von ihr spielen.

Typisch Hannover: Stephan Zilias schätzt auch die Musik seines Vorgängers Heinrich Marschner. © Quelle: Christian Behrens

Den direkten Vergleich scheint man in Hannover nicht zu fürchten, denn hier ist man sich seiner Stärken bewusst. Streichs Stück „Ballhaus“, das sich auf die Atmosphäre in den Tanzsälen der Zwanzigerjahre bezieht, ist theatrale Musik – und darauf versteht man sich in einem Opernorchester besonders gut. Besonders betont wird dieser Aspekt in der Reihe „More than Music“, bei der den Konzertaufführungen etwas Außermusikalisches hinzugeführt wird. In diesem Fall ist es eine Art orchestrale Rauminstallation des Künstlers Markus Schinwald.

Neue Orte für das Staatsorchester

Für die kommenden Monate und Jahre hat Zilias sich mit dem Staatsorchester eine Art Standortbestimmung vorgenommen: „Was können wir machen, was andere nicht können?“, ist eine Frage, die ihn dabei leitet. Der Dirigent sucht nach „Musik, die von den Mitteln, die wir haben, Gebrauch macht“. Fündig wird er im spätromantischen Repertoire („So etwas wie ,Rusalka’ liegt dem Orchester besonders gut“), aber auch in spezifisch hannoverschen Werken wie denen des ehemaligen Hofkapellmeisters Heinrich Marschner.

Die nächsten Termine Am Sonntag, 7. Mai, 17 Uhr, und am Montag, 8. Mai, 19.30 Uhr, dirigiert Stephan Zilias im „More than Music“-Sinfoniekonzert Musik von Lisa Streich und Igor Strawinsky im Opernhaus. Am 14., 19. und 27. Mai leitet er dort Vorstellungen von Antonín Dvoráks Oper „Rusalka“.

Dass das Orchester nach langen Jahren im Opernhaus und im Ballhof auch wieder Gastspiele unternimmt – zunächst ins Wolfsburger Theater –, hält Zilias für eine gute Entwicklung. Das Konzertzimmer – der Bühnenaufbau in der Oper bei den Sinfoniekonzerten – sei immer ein akustischer Kompromiss. Darum sei es wichtig, auch in extra dafür gedachten Konzertsälen zu spielen. „Das würde das Orchester sehr weiterbringen“, sagt er. Auch weitere Spielorte innerhalb der Stadt wie etwa der Opernplatz stehen auf dem Wunschzettel für mögliche künftige Aufführungen. Stand jetzt bleiben ihm dafür noch gut zwei Jahre.