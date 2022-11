﻿Die Operette kommt zurück: Felix Seiler inszeniert „Die Zirkusprinzessin“ in Hannover

Zurück in der Staatsoper: Regisseur Felix Seiler inszeniert „Die Zirkusprinzessin“ in Hannover.

Hannover. Zum Erfolg der Operette „Die Zirkusprinzessin“ von Emmerich Kálmán trugen bei der Uraufführung am 26. März 1926 unter anderem ein Pferd, acht dressierte Pudel und zwei Tanzbären bei. Der Komponist konnte mit dem Stück, das die genretypischen Liebesverwirrungen mit buntem Zirkuskolorit erzählt, durchaus an seine vorangegangenen Hits „Die Csárdásfürstin“ und „Gräfin Mariza“ anknüpfen: Die erste Produktion kam in Wien auf fast 400 Aufführungen und wurde bald sogar in New York nachgespielt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Knapp 100 Jahre später ist die „Zirkusprinzessin“ weitgehend von den Bühnen der Welt verschwunden. In Hannover aber ist sie jetzt wiederzuentdecken: Am Freitag, 25. November, hat die neue Inszenierung von Felix Seiler Premiere an der Staatsoper.

Barrie Kosky als Lehrmeister

Für den 39-jährigen Regisseur, der an vielen Theatern inzwischen als ein Experte für das sogenannte leichte Fach von Operette und Musical gilt, ist es eine Rückkehr zu seinen Anfängen: In Hannover hatte er 2009 seinen ersten Job an einem Opernhaus. Drei Jahre lang war er hier Regieassistent und unterstützte damals unter anderem Barrie Kosky bei dessen hannoverscher Produktion von Wagners „Ring des Nibelungen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Kosky Intendant der Komischen Oper wurde, folgte Seiler ihm als Assistent nach Berlin. Dort löste der neue Chef eine große Renaissance von Operetten der Zwanziger und Dreißigerjahre aus. Die Komische Oper wurde zum Zentrum der Wiederbelebung einer lange unterschätzten oder sogar verachteten Kunstform, und Seiler war mittendrin. „Ich habe 80 Prozent meines Handwerks von Barrie Kosky gelernt“, blickt er heute zurück. Eigentlich wurde Seiler in Hamburg ausgebildet. In seinem Musiktheaterstudium kamen Operetten allerdings gar nicht vor.

Ein Akt wird gestrichen

Als Regisseur hat Seiler auch Opern wie Brittens „Tod in Venedig“ (am Theater für Niedersachsen in Hildesheim) inszeniert, aber aufmerksam auf sich gemacht hat er zuletzt vor allem mit Produktionen wie „Chicago“, „Die Lustige Witwe“ und „Im weißen Rössl“. Die Erfahrung mit dem Genre lässt Seiler kraftvoll auf die Stücke zugreifen. Wenn er etwa diagnostiziert, dass der dritte Akt der „Zirkusprinzessin“ nur „eine banale Auflösung des Konfliktes und Dialoge, die nicht witzig sind“, zu bieten hat, zieht er daraus auch die Konsequenz: In Hannover ist dieser letzte Akt gestrichen und der zweite um einen neuen Schluss erweitert.

Das bedeutet aber nicht, dass Seiler es darauf anlegen würde, die Stücke um jeden Preis in neues Licht zu setzen. Den Impuls, Geschichten zu aktualisieren, damit sie etwa auch von jungen Zuschauerinnen und Zuschauern verstanden werden, hält er eher für ein Missverständnis. „Warum sollte man an einem Stück viel ändern, wenn es Witz hat und das Publikum bewegt?“, fragt er.

Lesen Sie auch

Die „Zirkusprinzessin“ soll deshalb trotz des gestrichenen Finales möglichst viel von seinem ursprünglichen Charme behalten. Denn von der Qualität gerade dieses Stückes, das auch tragische Elemente in die Lustspielgeschichte mischt, ist Seiler überzeugt. Darum glaubt er auch nicht, dass eine Inszenierung heute noch Tanzbären und dressierte Pudel nötig hat. „Das Schlimmste, was wir machen könnten, wäre so zu tun, als wären wir der bessere Zirkus“, findet er. Den Zauber der Manege will Seiler in der Oper auf andere Weise entfalten. Aber wie, das verrät er natürlich nicht vorab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Die Zirkusprinzessin" hat am Freitag, 25. November, 19.30 Premiere. Es gibt noch Karten unter Telefon (05 11) 99 99 11 11.

Von Stefan Arndt