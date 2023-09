﻿Staatsoper startet mit Festkonzert in die neue Saison

Hannover. Das Festkonzert zugunsten der Stiftung Staatsoper Hannover, mit der die Spielzeit an dem Haus jetzt begonnen hat, ist eine alte Tradition. Zugleich bleibt es ein Schaufenster für Neues: Hier gibt es einen Vorgeschmack auf das, was in den kommenden Monaten in der Oper gespielt wird. Und hier sind die ersten Auftritte der Künstlerinnen und Künstler zu erleben, die neu an das Haus gekommen sind.

Der japanische Dirigent Masaru Kumakura etwa ist Zweiter Kapellmeister in Hannover, nachdem sein Vorgänger Giulio Cilona jetzt nach Berlin gewechselt ist. Kumakura leitet mit Bellinis „I Capuleti e Montecchi“ und „Orfeo ed Euridice“ von Gluck gleich zwei wichtige Produktionen: Beim Konzert gab er nun eine Kostprobe seines eleganten und schön durchhörbaren Musizierstils. Mit von der Partie war auch Meredith Wohlgemuth, die mit ihrem gut geführten, leuchtenden Sopran künftig das Sängerensemble bereichern wird.

Festspielerprobter Stargast Elena Stikhina

Im Staatsorchester, das sich bereits in guter Form präsentierte, gibt es einen neuen Mann am ersten Pult: Die bisherige Konzertmeisterin Lucja Madziar hat schon in der vergangenen Saison eine Stelle in Wien angetreten – sie wird jetzt von dem Geiger Stefan Zientek ersetzt.

Stephan Zilias leitet die Produktionen, die traditionell Chefsache sind: Bei Wagners „Parsifal“, der in zwei Wochen Premiere hat, und bei einem Auszug aus Aribert Reimanns Oper „Lear“ begleitet der Generalmusikdirektor den Bariton Michael Kupfer-Radecky, von dem nach seinen Bayreuth-Engagements auch hier starke Auftritte zu erwarten sind.

Festspielerprobt ist der Stargast des Festkonzertes: Die Sopranistin Elena Stikhina war gerade bei einem Salzburger „Falstaff“ unter Leitung von Ingo Metzmacher zu hören. In Hannover untermauert sie ihren guten Ruf in Arien von Verdi und Puccini mit großer Stimme und musikalischer Abenteuerlust, die sogar den sonst so souveränen Dirigenten James Hendry für einen Moment in Verlegenheit bringt.

Aufregend verspricht auch die Uraufführung eines neuen Musicals nach dem Schauspiel „Kasimir und Karoline“ zu werden. Für Sopranistin Kristina Love war es der Auftritt im Konzert in jedem Fall: Sie sprang am Tag vorher für eine erkrankte Kollegin ein – mit zwei Stücken, die bislang noch nie erklungen sind.

