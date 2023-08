„Innovativ, progressiv und zeitgemäß“: So sucht das Staatstheater neue Intendanten

Hannover. Die Neuaufstellung des hannoverschen Staatstheaters geht in eine neue Runde: Am Montagmorgen veröffentlicht das Kulturministerium die Stellenausschreibungen für die Nachfolge der Intendantinnen Sonja Anders (Schauspiel) und Laura Berman (Oper), die das Haus beide zum Ende der Saison 2024/2025 verlassen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neue Leitung bis Ende des Jahres?

Erwartet wird von den Bewerberinnen und Bewerbern für beide Positionen laut der Ausschreibung eine „innovative, progressive und zeitgemäße Programmgestaltung, die sich neue Formen und Stoffe erschließt“. Als Bewerbungsschluss wird der 15. September genannt. Kulturminister Falko Mohrs (SPD) setzt auf ein zügiges Verfahren und hofft, die neuen Leiterinnen oder Leiter bis zum Ende dieses Jahres präsentieren zu können.

Die Neubesetzungen waren nötig geworden, weil Schauspielintendantin Anders 2025 das Thalia Theater in Hamburg übernehmen wird. Opernintendantin Berman hatte vor der Sommerpause überraschend um eine Auflösung ihres Vertrags zum selben Zeitpunkt gebeten. Vor einem Jahr erst wurden die Stellen der beiden bis 2029 verlängert – jetzt bleibt es aber bei nur einer Amtszeit der ersten weiblichen Doppelspitze am Staatstheater.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leuchtendes Beispiel: Das Schauspiel Hannover in der Abenddämmerung. © Quelle: Kerstin Schomburg

Die Tradition des Ensembletheaters

Bereits im kommenden Jahr geht Verwaltungsdirektor Jürgen Braasch in Ruhestand, der sich mit den Intendantinnen die Geschäftsführung des Theaters teilt. An der Ausschreibung für seine Stelle werde noch gearbeitet, hieß es am Sonntag aus dem Kulturministerium. Die Position der Verwaltungsdirektion ist in den beiden Intendanzausschreibungen aber bereits erwähnt – damit ist zu vermuten, dass sich an der bisherigen Dreierkonstellation an der Spitze des Staatstheaters nichts ändern wird.

Die Stellen sind zunächst auf fünf Jahre befristet, „bei Bewährung“ sei eine Verlängerung „nicht ausgeschlossen“. Die Bewerberinnen und Bewerber für die beiden Intendanzen sollen besonders auch die Traditionen des Hauses berücksichtigen – hervorgehoben wird dabei, dass Oper und Schauspiel je über ein eigenes Ensemble verfügen. Als weitere wichtige Aufgabe wird die „Differenzierung des Programmangebots und des Publikums“ genannt.

Auffällig ist, dass die Anforderungen für die Intendanz der Oper etwas ausführlicher sind als für das Schauspiel: Erwähnt werden dort auch eigentlich selbstverständliche Qualifikationen wie „Erfahrungen für die Umsetzung von Planungsprozessen im Mehrspartentheaterbetrieb“ sowie die Bereitschaft, „vertrauensvoll und auf Augenhöhe mit der Generalmusikdirektion und der Ballettdirektion zusammenzuarbeiten“.

HAZ