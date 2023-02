﻿Achtung: Choreografenwanderung! Wer beerbt Marco Goecke in Hannover?

Marco Goecke hat die Staatsoper in Hannover nach seiner Hundekot-Attacke verlassen. Wer kann ihm an der Spitze des Staatsballetts nachfolgen? Gelingt Intendantin Laura Berman ein neuer Coup – oder liegt die beste Lösung schon ganz nah?

Hannover. Auf diesen Namen könnten sich viele einigen: Wenn es um die Nachfolge von Marco Goecke an der Spitze des Staatsballetts geht, ist sehr bald von der niederländischen Choreografin Nanine Linning die Rede. 1977 in Amsterdam geboren, hat sie die Ensembles an den Theatern in Osnabrück und Heidelberg geleitet, bevor sie ihre eigene Company in Holland gründete. Sie steht für eine originelle und kraftvolle Tanzsprache, interessiert sich für spartenübergreifende Arbeit, wie sie an einem Staatstheater gewünscht wird, und kennt sich sogar schon in Hannover aus, wo sie eine Weile den Choreografiewettbewerb der Ballettgesellschaft geleitet hat.