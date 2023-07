﻿Städtische Galerie Lehrte zeigt Johanna K. Beckers Miniaturlandschaften

Lehrte. Der Titel der Ausstellung „Gras ist grüner“ von Johanna K. Becker in der Städtischen Galerie hält nicht, was er verspricht – das ist jedoch gewollt. Denn von der Farbe Grün ist in den Skulpturen und kleinformatigen Bildern wenig zu finden. Dagegen dominieren in ihren Arrangements Schwarz, Rosé und blasses Weiß. Becker erschafft Miniaturlandschaften, die sich kaskadenförmig ausbreiten und ein Füllhorn an barocker Pracht bieten.

„Ich habe mich intensiv mit Aspekten der Kulturanthropologie auseinandergesetzt, die sich mit den verschiedenen, von den Menschen selbst geschaffenen Umwelten beschäftigt“, erläutert Becker. So sind in der Installation „Nature en rose“ Ananas, Granatapfel, Zitrone, Buchsbaum und Spalierbäume zu entdecken und nehmen Bezug auf die Gestaltung barocker Gärten. Die Künstlerin bleibt dabei in einem Farbspektrum und verleiht dieser mystisch erscheinenden Welt dadurch eine starre Künstlichkeit.

Kunst aus Harz und Modelliermasse

Der schwarze Lack aus Bitumen, der auf ein in die Höhe ragende Kunstwerk aufgetragen ist, entzieht dabei den natürlichen Elementen die Lebendigkeit. „Und irgendwo im Wald lacht ein Fuchs“ heißt das Werk. Sie habe zwar Malerei studiert, aber als Ausdrucksmittel die dreidimensionale Form gewählt. Silikon, Epoxidharz und Modelliermasse sind ihre bevorzugten Materialien.

Aus ihnen hat Becker die Flüchtigkeit des Wassers in eine erstarrte Form gebracht. Zu sehen sind das Fließen und Spritzen eines Springbrunnens oder Seifenschaum, deren Vergänglichkeit eingefroren wird. Aber auch Rollrasen, die „Grüne Wiese“, stellt Becker zur Schau – und das wortwörtlich. Denn dieses Stück Wiese befindet sich auf einem Gestell mit Rollen und zeigt die Wuchsformen des Grases in unterschiedlichen Höhen. Doch das Grün ist verblasst, verloren gegangen.

Dieses Spiel zwischen Wachstum und Zerfallsprozessen finde sich in den Arbeiten der Künstlerin, beschrieb Julienne Franke, Leiterin des Sachgebiets Kultur bei der Stadt, die Werkschau, die zum Nachdenken anregen soll. Lehrtes dritter stellvertretender Bürgermeister Ronald Schütz freute sich, dass Becker, die in Niedersachsen selten präsent sei, sich für die Galerie als Ausstellungsort entschieden habe.

Die Schau ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.

