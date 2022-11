﻿24 Bronzestatuen aus der Zeit der Etrusker gefunden – Begeisterung auch in Hannover

Der Fund von 24 gut erhaltenen Bronzestatuen in Italien begeistert die Archäologen. Anne Viola Siebert vom Museum August Kestner in Hannover spricht von einem „Wow“-Erlebnis.

Erstaunlich gut erhalten: Bronzestatue aus der Zeit der Etrusker, gefunden in San Casciano dei Bagni in Italien.

San Casciano dei Bagni/ Hannover. Das ist ein Sensationsfund. Die Entdeckung von 24 Bronzestatuen aus der Zeit der Etrusker und Römer in dem italienischen Thermalort San Casciano dei Bagni begeistert Historiker und Archäologen. In den vergangenen Wochen hatten Forscher in San Casciano dei Bagni in der Region Toskana die teils fast einen Meter großen Statuen aus dem Schlamm geborgen, wo sie mehr als 2000 Jahre lang unter Luftabschluss gelegen haben. Auch Münzen und Votivgaben wurden in dem einstigen Heiligtum gefunden, alles ideal konserviert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die griechische Göttin der Gesundheit Hygieia mit einer Schlange um den Arm, daneben Apollon, aber auch Feldherren und sogar Kinder: Die Statuen und vor allem deren Zustand begeistern die Experten. „Die Entdeckung wird Geschichte schreiben“, sagte der für die Ausgrabungen verantwortliche Archäologe Jacopo Tabolli, als der Fund öffentlich gemacht wurde. Italiens Kulturminister Gennaro Sangiuliano sprach von einem „Schatz“.

Die Archäologin Anne Viola Siebert, die in Hannover im Museum August Kestner für die Antikensammlung verantwortlich ist, findet, dass es sich um einen „sensationellen Fund“ handelt. Sie spricht von einem „Wow“-Erlebnis und sagt: „Die Entdeckung hat mich total elektrisiert.“

Ein Herzchen für den Archäologen

Besonders die Fülle von zweisprachigen Inschriften hat sie fasziniert. Sie vermutet: „Durch den Fund könnte sich in der Etruskologie einiges ändern.“ Siebert hofft, dass sich durch die neuen Fundstücke besonders die Kenntnis der Sprache der Ertrusker verbessern wird. Die sei zwar nicht mehr so geheimnisvoll wie noch vor 100 Jahren, aber viele Worte und grammatische Strukturen seien eben immer noch unbekannt. „Wir können die Wörter lesen, aber wir können immer noch nicht alles verstehen“, sagt Siebert. Der Fund, das hofft sie, könnte hier viel Neues bringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein „Wow-Erlebnis“: Die Archäologin Anne Viola Siebert, die im Museum August Kestner für die Antikensammlung zuständig ist. © Quelle: Sally Schöne

Als der Fund bekannt wurde, hatte sie Massimo Osanna, dem Generaldirektor der italienischen Museen, gleich ein Herzchen unter dem entsprechenden Instagram-Beitrag gesendet. Sie hofft, dass der Statuenfund vielleicht ein paar mehr Interessierte zu einem Besuch des Museums-August Kestner verleiten wird, das immerhin einen ganzen Flügel seiner Dauerausstellung den Etruskern gewidmet hat. Davon, dass einige der neuen Fundstücke demnächst auch in der Sammlung etruskischer Kunst im Museum August Kestner zu sehen sein werden, ist nicht auszugehen. Aber falls sich irgendwie eine Gelegenheit ergeben würde, irgendetwas von den neuen Funden in einer Sonderausstellung in Hannover zu zeigen, würde sie „Himmel und Hölle in Bewegung setzen“, um Geldgeber zu finden, die das finanzieren könnten.

5000 Münzen in Gold, Silber und Bronze

Die Statuen stammen aus der Zeit zwischen dem 2. Jahrhundert vor und dem 1. Jahrhundert nach Christus. Damals waren die Römer gerade dabei, ihr Reich auszudehnen. Die etruskische Kultur ging irgendwann in der römischen auf. Historiker waren bislang schon davon überzeugt, dass dies ein fließender, kontinuierlicher Prozess gewesen war. Neben den Statuen fanden die Archäologen auch noch rund 5000 Münzen in Gold, Silber und Bronze. All das kann nun studiert werden; direkt neben dem Fundort will das Kulturministerium einen Forschungsplatz und ein Museum für die Entdeckung von San Casciano einrichten.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Fund von San Casciano ist auch deshalb so außergewöhnlich, weil aus der Antike kaum bronzene Skulpturen übrig geblieben sind; im Laufe der Jahrhunderte wurden die Metalle meist eingeschmolzen und wiederverwendet. Osanna sprach von „einem der wichtigsten Bronzefunde der Geschichte des Mittelmeerraums“. Er verglich den Fund mit der Entdeckung der berühmten Bronzefiguren von Riace. Die zwei Statuen aus dem 5. Jahrhundert vor Christus waren 1972 vor Kalabrien im Meer gefunden worden. Sie gehören zu den wenigen noch erhaltenen, lebensgroßen Bronzestatuen aus der griechischen Antike.