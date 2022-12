﻿Eine bunte Welt: Stefan Gwildis schürt im Theater am Aegi Emotionen

Stefan Gwildis hat im Theater Am Aegi in Hannover Station gemacht. Charme und Humor des Sängers kamen beim Publikum gut an – genau wie die musikalische Mischung aus Soul, Jazz, Pop und Reggae.

Hannover. Bunt solle die Gesellschaft sein, denn das mache sie stark – das forderte Stefan Gwildis gleich zu Beginn seines Auftritts im nicht ganz gefüllten Theater am Aegi. Die Lichter über Gwildis und seiner sechsköpfigen Band leuchteten in Regenbogenfarben. „Vielfalt ist eine Kraft, ich will es bunt“, singt Stefan Gwildis – selbst komplett in schwarz gekleidet. Was genau er unter einer bunten Gesellschaft, unter Vielfalt versteht, verrät er nicht. Stattdessen geht es vor allem um ein Thema: um Liebe.

Das rund zweieinhalbstündige Programm startet mit guter Laune. Gwildis tanzt, lacht und animiert das überwiegend ältere Publikum zum Mitmachen. „Seid ihr ready?“, fragt er in die Menge, die mit „Yeah, yeah, yeah“, antwortet. Elemente aus Soul, Jazz, Pop und Reggae gehören zum musikalischen Repertoire von Gwildis und seiner Band. Posaune, Percussions, Bass und Schlagzeug sorgen für einen dynamischen Sound.

Witze und erste Töne

Gelächter bekommt der Sänger für seine Witze, die er zwischen den einzelnen Songs aus seinen Alben „Bunt“ und „Stefan Gwildis liest und singt Borchert“ einstreut. Immerzu bezieht er das Publikum in seine Performances mit ein, unterhält sich mit einzelnen Zuhörerinnen und Zuhörern, verschenkt sogar Ausgaben seines aktuellen Albums.

Nach der Pause wählt Gwildis ruhigere Töne. Er singt über schwere Zeiten, die vorübergehen. Vereinzelte Tränen fließen im Publikum und werden mit Stofftaschentüchern beiseite gewischt. Der Sänger bemüht sich um ernste Worte über die Krisen der Welt und fordert das Publikum auf, für Kinder in der Ukraine zu spenden.

Mögen manche dieser Sätze auch wie hohle Phrasen wirken, beim Publikum löst Gwildis eine ganze Reihe an Emotionen aus. „Ich bin für die zweite Hälfte des Abends gekommen – da hat man ihn gehört, seine Stimme“, sagt eine Besucherin gegen Ende. „Ich bin richtig aufgeheizt.“ Viel Beifall.