﻿Stefanie vor Schulte stellt ihren Roman „Schlangen im Garten“ im Literaturhaus Hannover vor

Hannover. Ein Mann verliert seine Frau, drei Kinder verlieren ihre Mutter. Sie trauern um sie. Und in einer Welt, in der es gilt, emotionale Tiefen rasch zu überwinden und alsbald wieder einsatzbereit zu sein, trauern sie trotzdem weiter. Sie möchten die Verstorbene bewahren, nicht nur in stiller Erinnerung, sondern in Erzählungen, die sie so fantasievoll, bunt und beherzt zeichnen, wie sie vielleicht nie gewesen ist.

Stefanie vor Schultes neuer Roman "Schlangen im Garten", den sie jetzt im Literaturhaus Hannover vorstellte, richtet einen kritischen Blick auf herrschenden Wertevorstellungen in Sachen Trauerbewältigung. Bei der Lesung machte die Autorin einen sensiblen Eindruck. Auf die geschickten Fragen der Moderatorin Martina Sulner folgten oft lange Pausen, vor Schulte nahm sich Zeit für ihre Antworten. "Wenn man es nicht schafft, mit der Trauer umzugehen, wird suggeriert, man habe sich nicht genug angestrengt und sei selbst schuld dran", sagte die Autorin. Sie selbst habe Trauer erfahren müssen.

Im Roman wird die Familie ohne Mutter von den Nachbarn ans „Traueramt“ verraten. Die Institution soll sicherstellen, dass die Familie die Trauerarbeit ja nicht verschleppt und schickt einen Trauerbeamten vorbei. Eine satirische Anspielung auf die vielzähligen Trauerphasenmodelle und bevormundende Ratgeberliteratur, deren einziges Ziel es sei – so vor Schulte bei der Lesung – „den Trauernden wieder einzugliedern und gesellschaftstauglich zu machen“.

Poetische und bildliche Erzählweise

Die in Hannover geborene Autorin erzählt die Geschichte auf poetische und bildliche Weise. Wenn die Kinder für ihren Vater die Tagebuchseiten der verstorbenen Mutter zerreißen und er diese zum Abendessen vertilgt, handele es sich nach vor Schulte um Magischen Realismus. Dass das Buch von Seite zu Seite immer ein Stück mehr von der Realität abweicht, märchenhaft skurril wird und viele ambige Figuren und Motive auftreten, ist ihrer Meinung nach „völlig logisch“: Erinnerungen an die Kindheit, magische Erlebnisse und aufgewühlte Emotionen eröffneten die Gelegenheit, ganz anders mit Trauer umzugehen; sich einfach Geschichten auszudenken, um sie zu erzählen, ob sie nun wahr sind oder nicht. „Eine wirkliche Bewältigung der Trauer gibt es ohnehin nicht“, meint die Autorin.

Auf die Frage der Moderatorin, ob sich hinter dem Roman die Hoffnung verberge, dass Geschichtenerzählen Menschen grundsätzlich helfe, traumatische Erlebnisse zu verarbeiten, hakt vor Schulte ein: „Es hilft, aber es gibt auch Bereiche, in denen Geschichten enden; wo die Fantasie enden muss, weil das Leid so groß ist, dass es jede Vorstellungskraft sprengt.“

Von Jakob Spruck