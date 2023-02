﻿Steffani-Festwoche: Oper „La Libertà contenta“ in der Herrenhäuser Galerie gefeiert

Hannover. Die Welfen wussten schon stilecht zu feiern, in jedem Karneval gab es eine neue Oper. 1693 muss es recht ausgelassen zugegangen sein, denn da hatte „La Libertà contenta“ Premiere, das Stück um Irrungen und Wirrungen der Liebe, ein typisch barockes Wer-mit-wem vom Hofkomponisten Agostino Steffani.

Reichlich von dieser besonderen Atmosphäre vermittelte die Wiederbelebung in der Herrenhäuser Galerie, Höhepunkt der diesjährigen Steffani-Festwoche, die die „Freiheit“ zum Thema hatte. Das ist das Schöne an dieser Reihe, dass hier eine Einheit von Kunst und Ort geschaffen wird.

Glück und schöne Arien

Und in der Oper geht es um das Glück, das in der Freiheit liegt. Einer Freiheit, die sich auch über politische Grenzen hinweg zu setzen vermag, wenn der König von Sparta eine Prinzessin des verfeindeten Griechenlandes liebt oder ein Fürst eine Frau, die einem anderen versprochen ist.

Dazu hat Steffani einige höchst berückende und berührende Arien geschrieben, Liebesduette von großen Schönheit – vor allem, wenn es in den nächtlichen Garten mit all seinem Zauber geht. Die Galerie wird dabei stimmungsvoll in nachtblaues Licht getaucht, und die griechische Prinzessin (Anna Nesyba) schmachtet mit volltönendem Sopran den Fürsten von Athen (Joanne Lunn) an, der mit einer Sphärenarie von der Balustrade antwortet. Zum stimmlichen Gelingen dieser Aufführung tragen dann noch der Countertenor Joel Vuik, die Sopranistin Lana Sophie Westendorf und der Tenor Andreas Post bei,

Staatstragende Liebe

Es ist alles ein bisschen überkreuz zwischen Agi und Timea, Aspasia und Pericle, und wenn dann auch noch Alcibiade dazwischen kommt... Aber damit man hier nicht den Überblick verliert, sind die langen italienischen Rezitative kondensiert zu deutsch gesprochenen Zwischentexten. Und Stephan Lohr gibt den kundigen Erzähler, der erklärt, was noch zum Verständnis dieser Liebes-Oper nötig ist.

Und auch so holt man diese Opern ins Heute: Wenn der Erzähler dann noch zum Reporter mit Mikro wird, der die Adligen um ein Statement bittet, wie sie denn zu ihren Liebesentscheidungen stehen. Ja, es wird dann doch staatstragend, das musste zu Welfenzeiten so sein, wenn jeder zu dem- oder derjenigen steht, die von Anfang an ihnen zugedacht waren – und das auch entsprechend begründet.

Der Dirigent sitzt am Cembalo

Musikalisch steht alles zum Besten dank der pulsierenden Musica Alta Ripa. Dirigent Bernward Lohr, der das Ganze auch textlich eingerichtet hat, leitet vom Cembalo aus.

Zum Schluss erweist sich er Erzähler als vollendeter Gastgeber, öffnet auf der Bühne die Sektflasche und schenkt ein, denn es gibt etwas zu feiern: einen rundum gelungenen Opernabend. Viel Beifall für den Abschluss der 6. Steffani-Festwoche – und Dirigent Lohr verspricht fürs kommende Jahr die 7. Ausgabe.