﻿Ein Fest für Steffani: Festwoche bietet neue Oper und bewährte Meisterwerke

Hannover. Der Komponist Agostino Steffani war eine Schlüsselfigur des Musiklebens an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert. Doch es ist ein weiter Weg von der Erkenntnis bis zu aktuellen Aufführungen seiner Werke. Während seiner Zeit als Hofkapellmeister in Hannover hat Steffani unter anderem zahlreiche Opern für das damals neu eröffnete Theater im Leineschloss komponiert. Einige dieser Werke haben sich inzwischen zumindest einen Randplatz im Repertoire erobert. Andere sind seit damals nicht wieder aufgeführt worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es gehört zu den Verdiensten der Steffani-Festwoche Hannover, die jetzt zum sechsten Mal stattfindet, auch solche fast vergessenen Werke wieder zugänglich zu machen. Das ist vor allem mit viel Arbeit verbunden. Festivalleiter Bernward Lohr hat die langen Lockdown-Monate dazu genutzt, um das handschriftliche Material von Steffanis sechster für Hannover komponierte Oper für eine moderne Aufführung einzurichten: Die konzertante Aufführung von „La Libertà contenta“ mit einem Solistenquintett und dem Ensemble Musica Alta Ripa markiert nun am Sonntag, 26. Februar, 17 Uhr, als neuzeitliche Erstaufführung den Abschluss des Festivals.

Freiheit in Liebe und Religion

Der Titel – auf Deutsch war das Stück damals als „Der in seiner Freiheit vergnügte Alkybiades“ geläufig – und das Sujet der Oper geben das Motto der diesjährigen Festwoche vor: „Freiheit“. Das Stück erzählt vom schwierigen Verhältnis zwischen Liebe und Staatsraison, das die Beziehungen von Aristokraten zur Entstehungszeit der Oper prägte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In seiner geistlichen Musik zeigt sich besonders die Qualität des Komponisten, der zugleich die Religionsfreiheit in Hannover beförderte. Seine Psalmvertonungen und sein spätes „Stabat mater“, die am Sonnabend, 25. Februar, um 19.30 Uhr mit dem Collegium Vocale und dem Ensemble La festa musicale erklingen, waren schon mehrfach in Hannover zu hören. Für Festivalleiter Lohr, der das Amt vor zwei Jahren von Lajos Rovatkay übernommen hat, ist es wichtig, die großen Werke des Komponisten häufiger zu spielen, um sie fest im Repertoire zu etablieren.

Lesen Sie auch

Eröffnet werden die Festwochen am Sonntag, 19. Februar, um 17 Uhr in der Neustädter Hof- und Stadtkirche. Zusammen mit dem Autor Volker Hagedorn unternehmen die Sopranistin Dorothee Mields und La festa musicale eine musikalische Zeitreise an den hannoverschen Hof des Jahres 1690.

Tickets für alle Termine gibt es unter anderem im Künstlerhaus unter Telefon (05 11) 16 84 12 22 und an den Abendkassen.