﻿ „Ich hab’ richtig Bock darauf“: Steffen Henssler kommt nach Hannover – mit einer Show und einem Restaurant

Interview

„Das wird ziemlich funky“, sagt Steffen Henssler über das neue Sushi-Restaurant „Happi“, das er in Hannover eröffnen will. Vorher kommt Henssler aber mit seiner Kochshow in die Stadt. Am 27. April tritt er in der Swiss-Life-Hall auf

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket