﻿„Stille blutet“: ein neuer Thriller von Ursula Poznanski

Mord mit Ansage: Ursula Poznanski stellt ihren neuen Thriller „Stille blutet“ am Donnerstag bei Leuenhagen & Paris vor.

Hannover. Ruhm ist vergänglich. Aber so schnell und so abrupt wie in Ursula Poznanskis neuem Thriller „Stille blutet“ ist dies dann doch zum Glück eher die Ausnahme. Zu kurzem Ruhm kommt die Nachrichtensprecherin Nadine, als sie in der Nachrichtensendung eines Wiener Privatsenders ihre eigene Ermordung ankündigt.

Zwei Stunden später wird sie tatsächlich noch im Sender tot aufgefunden. Ausgerechnet von ihrem ehemaligen Freund Tibor, der dadurch zwangsläufig ins Visier der Ermittlungen gerät. Den Fall übernimmt die „Mordgruppe“, ein Team des Morddezernats um die neue und recht junge Ermittlerin Fina Plank, die bereits kurz darauf mit einem ganz ähnlich gestrickten Fall konfrontiert wird: Ein Blogger hat seinen Tod angekündigt und wird dann ermordet aufgefunden.