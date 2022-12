﻿Im Grunde alles Hits: Milky Chance im Capitol

Power-Pop mit Akustik-Gitarre, treibenden Bässen, Disco-Wumms: Beim Konzert im Capitol zeigt Milky Chance, dass sie mehr drauf haben als zwei Hits.

Hannover. Auch wer noch nie den Bandnamen Milky Chance gehört hat, dürfte zumindest ihre Hits kennen. Ohrwürmer wie „Stolen Dance“ oder „Colorado“ sind nicht weg zudenken aus dem Formatradio. Sie bestimmen die Spotify-Playlists von Post-Millennials, also aller ab etwa 1995 geborenen Menschen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auf der halben Welt, die USA eingeschlossen, wo die in Kassel gegründete Band Milky Chance Überraschungserfolge feierte. Ihre beiden großen Hits aber hebt sich das Quartett um Clemens Rehbein und Philipp Dausch beim Konzert im Capitol für das Finale respektive der Zugabe auf.