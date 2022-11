﻿Die Kunsthalle Bremen feiert den Sonnenuntergang – mit leuchtenden Ölbildern und Salamischeiben

In Zeiten schwindenden Lichts machen die Menschen gern Fotos oder malen Bilder. Sonneuntergangsbilder aller Art sind jetzt in einer Ausstellung in der Kunsthalle Bremen zu sehen.

Bremen. Wie schön: Der Himmel färbt sich rot, die Schatten werden sehr, sehr lang – die Sonne geht unter. Es gefällt uns, wenn die Sonne im Meer zu verschwinden scheint, wenn sie hinter Berggipfeln versinkt, wenn sie die Wolken von unten beleuchtet. Aber warum schätzt man das Spektakel? Warum werden Sonnuntergänge wieder und wieder fotografiert? Warum finden viele Menschen, dass solch ein tägliches Ereignis etwas Besonderes ist? Warum gefällt einem das so gut, was doch auch den Einbruch der Nacht markiert?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr als 5000 private Sonnenuntergangsbilder

Eine Ausstellung in der Bremer Kunsthalle versucht, Antworten zu geben. Unter dem Titel „Sunset. Ein Hoch auf die sinkende Sonne“ widmet man sich dort dem allseits beliebten Thema Sonnenuntergang. Das Thema passt zum Programm des Hauses. Dem Team der Bremer Kunsthalle unter der Leitung von Christoph Grunenberg gelingt es immer wieder, Themenausstellungen zu entwickeln, die gut an die Lebenswirklichkeit der Menschen andocken. Man zeigte „Ikonen“ und fragte dabei nach dem, „Was wir Menschen anbeten“, erzählte in „Haarige Geschichten“ von sonderbaren Aspekten der Körperbehaarung und setzte sich in „Manns-Bilder“ mit Geschlechteridentitäten auseinander. Oft geht es in der Bremer Kunsthalle um mehr als um Bilder. Aber überpädagogisiert, belehrend oder irgendwie gezwungen wirken solche Themenausstellungen meist nicht. Auch die Sonnenschau ist mit Spielfreude, Witz und einer gewissen Lässigkeit inszeniert. Das schützt vor der Kitschgefahr, die bei diesem Thema ja überall lauert.

Der Sonnenuntergang ist auch ein Untergang: „Das Testament von Baron Jean“ von Henri Meunier aus dem Jahr 1898. © Quelle: Kunsthalle Bremen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Insgesamt werden rund 120 Gemälde, Zeichnungen, Grafiken, Fotografien, Videos und Installationen präsentiert. Werke von Ernst Barlach, Tacita Dean, Otto Dix, Max Ernst, Caspar David Friedrich, Wolfgang Mattheuer, Claude Monet, Emil Nolde, Gerhard Richter, Dieter Roth, Paul Signac, Klaus Staeck, Wolfgang Tillmans, William Turner und Andy Warhol sind dabei. Viele ganz unbekannte Fotografinnen und Fotografen können stolz sein, zusammen mit so prominenten Künstlern in einer Ausstellung zu sehen zu sein. Die Kunsthalle hatte Amateurfotografinnen und Fotografen aufgerufen, private Aufnahmen von Sonnenuntergängen einzusenden Mehr als 5000 Bilder sind eingegangen. Einige von ihnen werden in einem Abrisskalender gezeigt. Selbstverständlich ist das Marketing, aber es ist Marketing auf sehr sympathische Art.

Alles Wurst? Sonnenuntergang mit Salami

Zum Staunen gibt es in der Sunset-Show der Kunsthalle auch einiges: Werke, die den Sonnenuntergang in zurückhaltender Pracht zeigen, wie Caspar David es in seinem um 1818 entstandenen Bild „Frau vor der untergehenden Sonne“ macht. Oder Werke, die den Sonnenuntergang in etwas Anderes überführen. Dieter Roth, der gern mit Lebensmitteln arbeitet, lässt Salamischeiben als untergehende Sonnen leuchten. Seine 1968 entstandenen Wurstbilder „Kleiner Sonnenuntergang“ und „Großer Sonnenuntergang“ sind hier zu sehen. Die Salamischeiben, wiewohl in Plastikfolie eingeschweißt, haben in den vergangenen 50 Jahren durchaus an Strahlkraft verloren. Aber die Bilder erzählen immer noch von der Macht der Ideen und von der Gnadenlosigkeit der voranschreitenden Zeit.

Es ist nicht alles Wurst in der Kunst: „Kleiner Sonnenuntergang“ (mit Salamischeibe im Zentrum) von Dieter Roth aus dem Jahr 1968. © Quelle: Dieter Roth Estate/Courtesy Hauser & Wirth

Wie schnell sich die Moden und Sichtweisen ändern, wie schnell etwas, das eigentlich immer noch aktuell ist, wie von gestern wirkt, führt die Ausstellung auch vor – etwa mit einem Plakat von Klaus Staeck. Er hat die Worte „Keine Freiheit ohne Verschwendung“ über einen Sportwagen und einen Ferienflieger geschrieben. Das könnte auch als Kommentar zur aktuellen Klimakrise gelesen werden. Aber die Collage ist aus dem Jahr 1979. Und das merkt man ihr an. Auch wegen der üppigen Verwendung von Orangetönen. Eine Schau über den Sonnenuntergang muss auch eine Schau über Vergänglichkeit sein. In der Kunsthalle Bremen ist sie es auf sehr vergnügliche Weise.

„Sunset. Ein Hoch auf die sinkende Sonne“. Bis zum 2. April 2023 in der Kunsthalle Bremen.