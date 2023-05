﻿Was macht ein Gospelchor beim Jazzfestival, Herr Meyer?

Hannover. Die Gospelkirche sticht mit ihrem Namen aus dem Programm des Open-Air-Jazz-Festivals „Swinging Hannover“ heraus: Gospel und Jazz sind doch zwei verschiedene Paar Schuhe – oder? „In den letzten 100 bis 150 Jahren haben sich Jazz und Gospel immer wieder gegenseitig befruchtet“, klärt Jan Meyer, Kantor an der Gospelkirche Hannover, auf. Die Jazzmusik habe sich aus der Gospelmusik entwickelt, seit über zehn Jahren ist die Gospelkirche Hannover deshalb bei dem Himmelfahrtsspektakel auf dem Trammplatz dabei.

Jan Meyer selbst leitet in ganz Niedersachsen Workshops zum Thema Gospelgesang, in der Gospelkirche Hannover gibt er jedes Jahr kurz vor Himmelfahrt die Leitung ab. Stattdessen kommt eine nationale oder internationale Größe der Gospelszene für ein Wochenende nach Hannover, um den Himmelfahrtsworkshop zu leiten. In diesem Jahr ist Volney Morgan aus London zu Gast. Für den Workshop und den Auftritt bei „Swinging Hannover“ bringt er seine eigenen Lieder mit nach Hannover.

Gospelchor freut sich über Zulauf

Circa 100 Menschen sind Teil des Workshops. „Wir haben einen sehr großen Zulauf und merken, die Menschen wollen auch unbedingt wieder singen“, erzählt Jan Meyer. Einige wenige seien noch zurückhaltend, dennoch ist die Freude groß, nach Corona wieder durchzustarten. Für das Festival wird mit Volney Morgan ein komplett neues Programm entworfen, welches von 70 bis 80 Sängerinnen und Sängern auf der Bühne performt wird. Diese kommen aus ganz Niedersachsen, so Meyer. Da „Swinging Hannover“ an einem Donnerstag stattfindet und der Workshop bereits an dem Wochenende davor, sind aber nicht alle, die daran teilnehmen, auch bei dem Festival dabei.

Gerne gesehen: Der Gospelchor bei Swinging Hannover im Jahr 2019. © Quelle: Samantha Franson

Wenn die Gospelkirche nicht gerade für das Festival am Neuen Rathaus probt, lädt sie jeden ersten und dritten Mittwoch zum offenen Singen und den Gottesdiensten ein. Auch das Singen auf der Palliativstation des Krankenhauses Siloah gehört zum festen Programm. Eine ganz andere Stimmung kommt auf, wenn der Gospelchor in der Justizvollzugsanstalt Sehnde auftritt. Die Gospelkirche singt dort zweimal im Jahr mit dem Chor der Inhaftierten.

Gospel hat christlich-afroamerikanische Wurzeln und wird aus dem Altenglischen als „Good Spell“ hergeleitet, also „Gute Nachricht“. Nach Schätzungen der hannoverschen Landeskirche gibt es ungefähr 300 Gospelchöre in Niedersachsen.

Enercity Swinging Hannover – präsentiert von der NP: am Himmelfahrtstag (18, Mai) ab 10.30 Uhr auf dem Trammplatz mit dem Workshopchor der Gospelkirche Hannover, dem Knut Richter Swingtett, den Armstrong’s Ambassadors, Jazz/Takes Supergroup und den Brooklyn Funk Essentials. Der Eintritt ist frei. Am Vorabend, dem 17. Mai, gibt es ab 19 Uhr die traditionelle Jazz Night im Kuppelsaal. Karten (ab 36,75 Euro) gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen wie den HAZ-/NP-Ticketshops.