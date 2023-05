Niels Lan Doky und sein Projekt Jazz/Takes beim Himmelfahrts-Jazz in Hannover

Hannover. Es ist unerklärlich. Jedenfalls für Niels Lan Doky, dieser Moment, dieser lebensentscheidende Moment in seiner Kindheit. Als er, fünfjährig, seinen Eltern im Wohnzimmer gute Nacht sagen wollte und plötzlich dieses Lied hörte, das sein Vater, ein klassischer Gitarrist, auf seinem Instrument spielte: „Recuerdos de la Alhambra“ von Francesco Tárrega. Und diesen Moment weiß Lan Doky geradezu mit Worten zu malen. „Ich fror ein. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich fühlte mich in diesem Moment wie eine leere Flasche, die mit Wasser gefüllt wird, aber statt Wasser waren es Noten.“ Nicht schlecht für einen Fünfjährigen. Immerhin konnte er sich wieder bewegen, als das Lied vorbei war. Aber der berufliche Weg war in diesem Moment vorgezeichnet.

Der Beste seiner Generation

Er habe diese magische Kraft von Musik ergründen wollen, sagt er heute. In der Tat ist er Musiker geworden, allerdings nicht zuvorderst Gitarrist, obwohl er das als Kind gelernt hat, sondern Pianist. Der beste seiner Generation, sagen die einen, der einflussreichste im europäischen Jazz seit 45 Jahren, meinen die anderen. Fest steht: Der 59-Jährige weiß, was er tut, und er hat die geheimnisvolle Magie zu seiner eigenen gemacht.

Am Himmelfahrtstag steht oder vielmehr sitzt Niels Lan Doky auf der Trammplatz-Bühne beim „Enercity Swinging Hannover“. Seine musikalische Magie zeigt sich vor allem im Zusammenführen – von Menschen und von Genres. Der Sohn einer Dänin und eines Vietnamesen hat im Museum Louisiana nahe Kopenhagen eine Reihe begründet, in der er mit wechselnder Besetzung Pop, Rock oder was ihn sonst so anspringt, in Jazz verwandelt.

Evans, Pastorius, Mason, Lan Doky

Mal greift er sich Metalhymnen, mal bearbeitet er Nirvana und andere Grunge-Helden, mal knöpft er sich französische Elektronikhelden von Jean-Michel Jarre bis Daft Punk und David Guetta vor. Jazz/Takes heißt diese Reihe, die schließlich zu einem Tourprojekt wurde und nun in Hannover landet. Es wird wohl ein Best-of, die Besetzung ist es auf jeden Fall schon mal: Saxofonist Bill Evans, Bassist Felix Pastorius und Drummer Harvey Mason werden dabei sein, die Jazz/Takes Supergroup lässt Großes erwarten. Im besten Fall Magisches.

