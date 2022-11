﻿Loslassen lernen: Was passiert, wenn das freie Theater ins Rentenalter kommt?

Was passiert, wenn das freie Theater ins Rentenalter kommt? Eine Tagung in Hannover fragt wie der Generationenwechsel gestaltet werden kann.

Hannover. „Elisabeth Bohde und Torsten Schütte sind jenseits der 60 und fragen sich: Was verändert sich? Welchen Platz haben wir noch in dieser Gesellschaft? Was zählt unsere Erfahrung?“ So beginnt die Ankündigung des Stücks „Wie? Altern?“, das im April Premiere in der Theaterwerkstatt Pilkentafel hatte, der einzigen Spielstätte für freies Theater in Flensburg. Bereits 1983 begannen Bohde und Schütte, freie Inszenierungen zu entwickeln und bundesweit zu spielen. 1998 ließen sie sich in einem eigenen Produktionshaus nieder, und vor etwa zehn Jahren begannen sie, sich Gedanken zu machen, wie es damit irgendwann weitergehen könnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir haben uns Arbeitsbedingungen geschaffen, die so schlecht sind, dass sie niemand übernehmen will“, fasst Bohde bei der Tagung „Transform Your Theatre“ im hannoverschen Pavillon zusammen. Dabei ist die Theaterwerkstatt Pilkentafel erfolgreich. Sie ist beim Publikum beliebt und wurde 2019 mit dem Theaterpreis des Bundes ausgezeichnet. Doch bereits zweimal ist der Versuch, die Spielstätte an eine nächste Generation zu übergeben, gescheitert. Die Hartnäckigkeit, weiter öffentlich nach den Bedingungen eines Generationswechsels zu fragen, hat Bohde und Schütte bundesweite Aufmerksamkeit und Solidarität aus der freien Szene eingebracht.

Lesen Sie auch

Schließlich hat sie zum Forschungsprojekt „Weggefährten“ geführt, in dessen Rahmen jetzt Akteurinnen und Akteure des freien Theaters aus ganz Deutschland in Hannover zusammenkamen, um zu diskutieren, wie sich Strukturen, Methoden, Netzwerke und vor allem Wissen weitergeben lassen. Denn wenn jene, die die freien Theater seit über 40 Jahren aufgebaut haben, jetzt nach und nach das Rentenalter erreichen, geht es neben deren künstlerischem Lebenswerk auch um Standorte, Förderstrukturen und oft erhebliche Investitionen – auch aus öffentlichen Mitteln. Und damit geht es auch um Nachhaltigkeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Erfahrungsschatz bewahren

Zu den „Weggefährten“ zählen drei weitere Theater aus Bielefeld, Marburg und Lübeck. Aus Hannover ist nur die Theaterwerkstatt als Gastgeberin vertreten, 1976 gegründet und damit immerhin eines der ersten freien Theater bundesweit. „Das war eine Zeit alternativer Projekte, man machte alles selbstständig und man machte alles neu“, beschreibt Matthias Alber aus dem künstlerischen Leitungsteam. Es sei der Gründergeneration um nicht weniger gegangen als darum, die Gesellschaft zu verändern, bestätigt der Dramaturg und Kulturforscher Henning Fülle. Gerade deshalb sei es wichtig, einen Erfahrungsschatz zu bewahren, „nicht nur Immobilien und Textbücher“.

Loslassen kostet Überwindung

Herzblut verkompliziere oft eine Übergabe, weiß Fülle. Loslassen kostet Überwindung, da sind sich alle einig. Dass die junge Generation aber über weniger Leidenschaft und Idealismus verfügen soll, stößt auf Widerspruch bei deren anwesenden Vertreterinnen. Vielleicht fehlt es an Motivation, sich auf fertige Strukturen einzulassen, auf Förderkonzepte oder kommunale Festlegungen. Und vielleicht wirken zumindest in den Szenen der Großstädte Machtpoker und Verteilungskämpfe oft wenig reizvoll. So oder so motivieren günstige kulturpolitische Bedingungen Jung und Alt, aufeinander zuzugehen.

Lokale Eigenheiten und die immense Individualität in der freien Szene erschweren übertragbare Modelle zwar. Doch der Bedarf an starken Impulsen für Transformations- und Übergabeprozesse wächst in der gesamten Kulturlandschaft. Die „Weggefährten“ haben zum Ende ihrer Tagung aus einigen Anwesenden eine Task Force gebildet, die das Thema weiterdenken wird. Die freien Theater gehen hier einen wesentlichen Schritt voran: indem sie zunächst die richtigen Fragen stellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Thomas Kaestle