﻿„Take *Space“ im Musikzentrum: Deshalb braucht es ein Festival für Gender Equality in der Musikbranche

Hannover. „Musik hat kein Geschlecht. Musik ist grundlegend menschlich. Sie gehört niemandem, sondern muss gehört werden“, sagt Julia Fuchs alias Joules the Fox, die als Singer-Songwriterin von Hannover aus durch Europa tourt. Doch ihre Leidenschaft, die Musik, ist nicht gleichbedeutend mit der Musikbranche, die oft von Männern vertreten wird – ob auf der Bühne, in der Technik oder im Booking. Für nicht-männliche Personen sei das frustrierend. Man müsse stets daran erinnern, dass die Musik nicht an ein Geschlecht gebunden ist, meint Joules the Fox. Deshalb tritt sie beim „Take *Space“-Festival Anfang September im Musikzentrum Hannover auf.

Eigentlich sollte das Festival schon 2022 stattfinden, damals unter dem Namen „Line Up!“. Das Veranstaltungsteam, an dem sich die Unesco City of Music Hannover, das Musikzentrum Hannover und das „KreHtiv Netzwerk Hannover“ beteiligten, wollte 6000 Menschen an der Gilde-Parkbühne und in der Swiss Life Hall zusammenbringen, um bei Musik und Redebeiträgen die Gleichstellung der Geschlechter in der Musikbranche voranzutreiben. Doch die Idee war zu groß gedacht: Weil sich nicht genügend Tickets verkauften, mussten sie das Festival verschieben. Unter dem neuen Namen „Take *Space“-Festival will das Team um Sabine Busmann, Geschäftsführerin des Musikzentrums, und Theresa Charif, Mitbegründerin von Women in Music Hannover, am 1. und 2. September etwa 500 Gäste im und am Musikzentrum versammeln.

Noch immer keine Hörgewohnheit

Ihr Anliegen hat an Aktualität nicht verloren: Sie wollen die Musikbranche gleichberechtigter gestalten, und mehr nicht-männliche Personen auf und hinter der Bühne engagieren. Die Statistik spricht für ihr sie. Laut einer Studie der Malisa-Stiftung hat sich der Anteil der Musikerinnen auf Festivalbühnen von 8 Prozent (2010) auf 17 Prozent (2019) erhöht. Musiker machen aber immer noch über 80 Prozent der Line-Ups aus. Der Anteil nichtbinärer Personen ist so gering, dass er kaum zu erfassen ist.

Für den zweiten Versuch hat das Festivalteam nur weiblich gelesene Musikerinnen eingeladen. Ein solches Line-Up sei keine Normalität. „Die Hörgewohnheiten gehen noch nicht dahin, dass so etwas zum normalen Abbild gehört“, sagt Sabine Busmann. Mit dem Veranstaltungsformat wollen sie nicht nur Menschen ansprechen, die sich ohnehin schon mit feministischen Themen beschäftigen, erklärt Theresa Charif. Das Festival richtet sich an alle Gender und sei geeignet, um die Menschen abseits des Alltags zu informieren, was sie als Einzelpersonen bewirken können. „Vielen ist nicht bewusst, welchen Einfluss sie haben, wenn sie nur männlich gelesene Musiker hören“, sagt Charif.

Das „Take *Space“-Festival Die Unesco City of Music Hannover, das Musikzentrum Hannover und das „KreHtiv Netzwerk Hannover“ wollen am Freitag, 1. September, und Samstag, 2. September, im Musikzentrum einen Ort der Musik und des Austauschs schaffen. Ziel ist es, darauf aufmerksam zu machen, dass es noch immer zu wenige nicht-männliche Personen auf und hinter den Bühnen gibt. Neben den musikalischen Acts, die an beiden Tagen ab nachmittags spielen werden, laden die Veranstalterinnen das Fachpublikum aus der Kreativwirtschaft, der Musikbranche und der Soziokultur zu einem Summit, bestehend aus Impulsvorträgen und Workshops, ein. Das Festivalticket gibt es für 32,85 Euro, das Kombiticket für das Festival und die Konferenz gibt es für 44,95 Euro.

Unterhaken statt durchboxen

„Ich finde es schade, dass es so ein Festival überhaupt noch geben muss“, sagt Sängerin Joules the Fox. In ihrem Umfeld gebe es fast nur weiblich gelesene Musikerinnen. „Ich muss meine Ellenbogen nur ausstrecken, um mich unterzuhaken.“ Dennoch weiß sie, wie es ist, als einzige Frau im Backstage zu sitzen. Das Festival brauche es, um diverse Vorbilder sichtbar zu machen. Mit dabei sind unter anderem Rosy Vista, die erste weibliche Heavy Metal Band, Antje Schomaker („Ganoven“) und die hannoversche Newcomerin Sobi.

Neben dem Musikprogramm soll es eine Konferenz für Kulturschaffende geben. Unter dem Thema Kommunikation wollen die Veranstalterinnen den rund 80 Teilnehmenden Strategien an die Hand geben, wie sie in ihren Unternehmen zu mehr Gleichberechtigung und weniger Diskriminierung beitragen können. Daneben können FLINTA*-Personen (Frauen, Lesben, intergeschlechtlich, nonbinär, trans, agender) in Workshops lernen, wie sie in Verhandlungen sicherer auftreten.

