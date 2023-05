﻿Warum Tammo Azam als Dirigent erfolgreich ist – und vielleicht doch Arzt wird

Tammo Azam hat parallel Medizin und Dirigieren studiert – und im hannoverschen Musikleben schon viel bewegt. Jetzt überlegt der 27-Jährige, wie er beide Welten für sich verbinden kann.

Hannover. Was tun? Nicht jeder hat so viele Möglichkeiten wie Tammo Azam. Im April hat der 27-Jährige sein medizinisches Staatsexamen geschrieben – und am 12. Mai gibt er sein erstes großes Konzert als Leiter des Quilisma-Jugendchors in Hannover. Azam ist für sein Medizinstudium in die Stadt gekommen und hat die Gelegenheit genutzt, um auch sein musikalisches Talent weiter zu entwickeln. An der Musikhochschule hat er parallel ein Dirigierstudium bei Eiji Oue abgeschlossen.