﻿Tanz langsam: Die freie Gruppe IPtanz wird sich in Zeitlupe durch Hannover bewegen

Entdeckung der Langsamkeit

Am Sonnabend gastiert die freie Gruppe IPtanz in Hannover. In der Performance „Silence“ werden sich die Mitglieder der Gruppe vom Kröpcke zum Steintor bewegen. Sechs Stunden sind dafür vorgesehen.

