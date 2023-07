﻿Warum das Staatstheater Hannover Lohnsteigerungen fürchtet

Hannover. Dem Staatstheater Hannover stehen möglicherweise unruhige Zeiten bevor. Die Zeit, um eine Leitung für das Haus zu finden, wird knapp nach der überraschenden Ankündigung von Opernintendantin Laura Berman, ihren Vertrag schon 2025 zu beenden. Auch Schauspielintendantin Sonja Anders wird 2025 Hannover verlassen, Verwaltungsdirektor Jürgen Braasch geht bereits 2024.

Bislang sind noch keine konkreten Schritte zur Regelung der Nachfolge sichtbar geworden. Es werde eine öffentliche Ausschreibung geben, teilte das zuständige Ministerium für Wissenschaft und Kultur mit. Außerdem sollen die Mitarbeitenden am Findungsprozess beteiligt werden. Nach einer schnellen Lösung, die angesichts der langen Planungsphasen im Theaterbetrieb erforderlich wäre, hört sich das nicht an.

Alter Konflikt mit neuer Dramatik

Unklar ist auch, was die Nachfolger oder Nachfolgerinnen der aktuellen Leitung in Hannover überhaupt erwartet. Denn der alte Konflikt um die Übernahme der Tariferhöhungen für die Beschäftigten an dem Haus, um den es nach einer großen Demonstration im vergangenen Jahr auffallend still geworden war, bricht jetzt mit neuer Dramatik wieder auf. „Wir machen uns große Sorgen um die nächsten Spielzeiten“, sagt Schauspiel-Intendantin Anders. „Bei unseren rund 1000 Mitarbeitenden gehen die Mehrkosten in die Millionen.“

Nachfolger gesucht: Verwaltungsdirektor Jürgen Braasch mit den scheidenden Intendantinnen Laura Berman (Mitte) und Sonja Anders. © Quelle: Irving Villegas (Archiv)

Am Staatstheater gelten die Tarife für den öffentlichen Dienst. Der jüngste Abschluss von April sieht zunächst Zahlungen zum Inflationsausgleich vor, im kommenden Jahr steigen die Löhne im Durchschnitt um 11,5 Prozent. Für das Staatstheater bedeutet das in diesem Jahr Mehrkosten von 2,75 Millionen Euro. Für 2024 rechnet man mit zusätzlichen 6,9 Millionen Euro. Und 2025 steht schon die nächste Tarifrunde an.

Braunschweig ohne Sorgen

Für die beiden anderen niedersächsischen Staatstheater in Braunschweig und Oldenburg ist das kein Problem: Sie werden als Landesbetriebe geführt und anteilig auch von den jeweiligen Städten finanziert – die Tariferhöhungen werden dort automatisch übernommen. Das Staatstheater Hannover dagegen ist zu 100 Prozent eine Gesellschaft das Landes: Es bekommt eine festgesetzte Fördersumme – derzeit rund 70 Millionen Euro pro Jahr – und kann damit selbstständig wirtschaften. Auch höhere Löhne für die Mitarbeitenden müssen aus diesem Etat bezahlt werden – für andere Ausgaben bleibt also weniger Geld.

Lesen Sie auch

Am Staatstheater fürchtet man nun mittelfristig Einschnitte im künstlerischen Bereich – und sieht kurzfristig kaum Spielraum, um die höheren Löhne zahlen zu können. „Selbst wenn wir heute radikale Sparmaßnahmen ergreifen würden, würde es zwei Jahre dauern, bis sich diese im Haushalt abbilden“, sagt Anders. Denn die meisten Verträge für die kommenden beiden Jahre seien bereits geschlossen.

Muss der Ballhof schließen?

Viele Möglichkeiten, Geld zu sparen hat das Theater ohnehin nicht: Es geht im Kern immer darum, das Angebot zu reduzieren, also weniger Vorstellungen und weniger neue Produktionen zu zeigen. Möglich wäre es auch, eine Spielstätte wie den Ballhof komplett zu schließen. Überlegungen dazu hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben.

Die Strahlkraft von Oper und Schauspiel in Hannover würde durch solche Maßnahmen nicht gestärkt. Eine neue Leitung muss sich darauf einstellen – und alle künstlerischen Pläne einem finanziellen Realitätscheck unterziehen. Je enger der Spielraum für die Nachfolger von Braasch, Anders und Berman ist, desto schwieriger könnte es werden, diese Stellen angemessen zu besetzen. Die Zeit aber drängt.

