﻿Warum ein erst 23-jähriger Dirigent beim NDR für Begeisterung sorgt

Hannover. Es ist viel los auf dem Schlussakkord von Erich Maria Korngolds Violinkonzert. Nach einem abenteuerlichen Endspurt wird der letzte Klang des Stücks kurz laut angespielt und sofort weit zurückgenommen, um Schwung zu holen für das große Crescendo, mit dem er schließlich weit in den Raum geschleudert wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der junge finnische Dirigent Tarmo Peltokoski begleitet diese letzten Sekunden bei seinem Debüt bei der NDR Radiophilharmonie im Funkhaus mit einer erstaunlichen Choreografie. Bisher hatte er sich auf betont lässige Organisation beschränkt. Nun reckt er plötzlich den Dirigentenstab in die Höhe, taucht nur einen Wimpernschlag später gebeugt ab und schraubt sich in einer Art Mehrfachdrehung sofort wieder nach oben, die, vom finalen Paukenwirbel noch beschleunigt, in einer weit aufholenden Schlussgeste endet. Im Saal brandet der Jubel auf.

Ein reichlich unsouveräner Solist

Auf den letzten Metern des Stücks gibt Peltokoski die bis dahin sorgfältig bewahrte Contenance auf. Es sieht aus, als würde die Musik wie ein Blitz in ihn fahren. Der Effekt ist gewaltig – und bitter nötig: Denn bis dahin hatte der reichlich unsouveräne Solist, der Geiger Kristóf Baráti, vor allem Fragezeichen hinter die Aufführung gesetzt. Jetzt aber wischt der Dirigent mit dem einen großen Ausrufezeichen im letzten Moment noch viele Bedenken hinweg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

23 Jahre alt – und seit zehn Jahren Dirigent: Tarmo Peltokoski. © Quelle: Peter Rigaud

Unterricht beim Dirigenten-Macher

Peltokoski ist erst 23 Jahre alt, aber schon seit fast zehn Jahren Dirigent. In seinem Heimatort Vaasa an der finnischen Westküste gibt der inzwischen 92-jährige Musikprofessor Jorma Panula regelmäßig Meisterkurse. Panula, bei dem eine überwältigende Mehrheit der heute erfolgreichen Orchesterleiter Unterricht hatte, nahm Peltokoski unter seine Fittiche, als der noch ein Kind war: Er glaubt, dass ein Dirigent genau wie ein Geiger möglicht früh beginnen sollte, sein Handwerk zu lernen.

Lesen Sie auch

In Deutschland sorgt das Kapellmeistersystem an Theatern dafür, dass junge Musikerinnen und Musiker eher spät zum Dirigieren kommen. So staunt man hier besonders über die jungen Talente aus Finnland. Gerade versetzt der 27-jährige Klaus Mäkelä die Musikwelt in Begeisterung. Tarmo Peltokoski dürfte der nächste sein, der rasant Karriere macht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dafür spricht auch die überragend effektvolle Version von Dimitri Schostakowitschs zehnter Sinfonie, mit dem er seinen Auftritt bei der Radiophilharmonie krönt. Peltokoski ist eine Virtuose der Schlagtechnik, den selbst die unbequemsten Synkopen nicht schrecken, aber er bringt auch ein Feuer in das Orchester, das am Ende fast alle im Saal entzündet.

Das Konzert ist noch einmal am Freitag, 26. Mai, 20 Uhr im Großen Sendesaal des NDR zu erleben. Es gibt noch Karten, Menschen in Ausbildung zahlen nur 5 Euro.

HAZ