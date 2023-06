Die Musik wie ein reinigendes Gewitter, der Sound wuchtig und klar: Die Metal-Helden Testament holten ihr für 2020 geplantes Konzert im Capitol in Hannover nach.

Hannover. Es war das erste Konzert, das der Covid-Pandemie 2020 in Hannover zum Opfer fiel: ein Indoor-Fest um die Thrash-Metal-Ikone Testament, am 11. März im Capitol. Gut drei Jahre später haben es Testament doch endlich in die Stadt geschafft.