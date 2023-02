﻿Schräge Sache: TfN spielt die britische Komödie „Gras drüber“

Alles für die Amphibien: Das Theater für Niedersachsen zeigt die Komödie „Gras drüber“ in einer unterhaltsamen Inszenierung von Ayla Yeginer, die auch in der Region Hannover gastieren wird.

Hildesheim. Während Froschschenkel kaum mehr auf deutschen Speisekarten erscheinen, kommen sie in britischen Komödien durchaus noch vor. Etwa in dem 2017 erstmals in London aufgeführten Stück „Raising Martha“, in dem Tierrechtler eine Leiche ausgraben, um den Besitzer einer Froschfarm dazu zu bringen, vom Handel mit den Amphibien abzulassen. Eine ziemlich schräge Geschichte mit reichlich schrägen Gestalten und Rauschmitteln aller Art, der sich das Theater für Niedersachsen (TfN) jetzt unter dem deutschen Titel „Gras drüber“ angenommen hat.