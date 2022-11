﻿Profis bei der Arbeit: Die US-amerikanische Band Clutch rockt routiniert das Capitol

Corona-Impfkampagne geht in den Endspurt: Am 22. Dezember ist in Sehnde Schluss

Die Impfkampagne in Sehnde läuft allmählich aus: Am 22. Dezember schließt das Impfzentrum am Marktplatz. Bis dahin gibt es dort von montags bis mittwochs noch Impfungen ohne Termine und am Donnerstagabend das Feierabend-Impfen.