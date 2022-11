﻿Schauergeschichte mit Minimal Music: „The Fall of the House of Usher“ im Ballhof

Im Gefängnis der Seele: Szene aus „The Fall of the House of Usher“ mit Peter O’Reilly.

Die Kammeroper „The Fall of the House of Usher“ von Philip Glass nach Edgar Allan Poe bringt eine rätselhafte Schauergeschichte in den Ballhof – und verlangt den Sängerinnen und Sängern fast alles ab.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket