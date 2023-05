﻿Ausflug ins Wunderland: The King’s Singers stellen ihr neues Programm in Hannover vor

Hannover. Der sicherste Weg, Freunden der A-cappella-Musik auf der ganzen Welt ein sehnsüchtiges Seufzen zu entlocken, ist die namentliche Erwähnung dieses Ensembles: The King’s Singers. 1968 von Chorstipendiaten des King’s College in Cambridge gegründet, setzt die Gruppe bis heute die Goldstandards des Genres. Im Rahmen einer Europatour haben die King’s Singers, die seit 2019 in ihrer aktuellen Besetzung singen, auch in Hannover Halt gemacht und das Publikum im Großen Sendesaal des NDR begeistert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verrückt, komplex und witzig

„Wonderland“ heißt das neue Programm – in Anlehnung an Lewis Carrolls „Alice in Wonderland“. Den Auftakt bildet ein verträumt-nostalgisches Liebeslied von Spike Milligan mit ebendiesem Titel, doch dann steht der aus den Geschichten um Alice, das weiße Kaninchen und die Grinsekatze bekannte Wahnsinn im Zentrum. György Ligeti, dessen 100. Geburtstages die Musikwelt in diesem Jahr gedenkt, hat unter anderem Textpassagen aus Carrolls Werk in seinen „Nonsense Madrigals“ vertont. Diese sechs Madrigale sind so verrückt, musikalisch komplex und tiefsinnig witzig, dass es sich sicher lohnt, sie mehrfach zu hören. Den Sängern verlangen sie viel Können ab, aber die King’s Singers meistern jede atonale, rhythmische, intonatorische Herausforderung gewohnt souverän – und wirken dabei kein bisschen angestrengt.

Die Genialität des Ensembles spiegelt sich aber auch in der Programmgestaltung wider. Denn statt die „Nonsense Madrigals“ einfach hintereinanderweg aufzuführen, stellen die Sänger jedem Madrigal ein inhaltlich entsprechendes Stück eines anderen Komponisten gegenüber. Die Kombination aus Ligetis „Kuckuck im Birnbaum“ und dem „Vogelgesang“, den der Franzose Clément Janequin im 16. Jahrhundert komponiert hat, ist dabei besonders amüsant, aber jede der sechs klug gewählten Paarungen hat ihren Sinn und Reiz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die gesamte Bandbreite des Könnens

Im zweiten Teil des Konzertes stehen Songs in Close Harmony im Mittelpunkt, jenem Stil, der über die Jahrzehnte zum Markenzeichen der King’s Singers geworden ist. Doch zunächst erklingt das 1972 von Paul Patterson eigens für die Gruppe komponierte „Time Piece“. Dieses verrückte Stück erzählt eine alternative Geschichte über die Hintergründe der Vertreibung des Menschen aus dem Paradies und verdeutlicht innerhalb weniger Minuten die gesamte Bandbreite des Könnens dieses Ensembles: Vom klassischen Blues bis zum mehrstimmigen Obertongesang gibt es wohl nichts, was diese Männer nicht singen können. Und die Freunde der A-cappella-Musik seufzen einmal mehr sehnsüchtig.

Am Sonntag, 7. Mai, beginnt um 19 Uhr das Abschlusskonzert der hannoverschen A-Cappella-Woche. Mit dabei sind die Gruppen Quintense, Ommm, Pust und Ingenium.

Lesen Sie auch