﻿Musikalische Ehedramen: The Knights spielen bei Pro Musica im Funkhaus

Ohne Furcht und Tadel: Das New Yorker Kammerorchester The Knights und Geiger Ray Chen begeistern das Publikum bei Pro Musica mit einem ungewöhnlichen musikalisch-literarischen Programm.

Hannover. The Knights: Was nach einer Rockband klingt, ist ein klassisches Kammerorchester. Wobei der Begriff „klassisch“ hier mit Vorsicht zu genießen ist, die Ritter aus New York haben nicht nur einen ungewöhnlichen Namen, sondern auch ebensolche Konzepte. Was sie bei einem Pro-Musica-Konzert im Großen Sendesaal unter Beweis stellten.

Der Abend lief unter dem Oberbegriff „The Kreutzer Project“, und obwohl, wie bei einem solchen Titel zu erwarten, auch Beethoven und Janáček gespielt wurden, bestand er doch durchweg aus europäischen Erstaufführungen. Denn die Ritter legen gern Hand an Originalfassungen.