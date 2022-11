﻿Musica Assoluta mit Meeresklängen im Kleinen Sendesaal

Hannover. Im Meer ist akustisch eine Menge los. Da hört man es grunzen, quaken, klicken, schnarchen, rülpsen oder auch singen. So klingt es, wenn Meerestiere sich unterhalten. Im kleinen Sendesaal des NDR war diese faszinierende Klangvielfalt jetzt als Teil des Projekts "The ocean is a noisy place" zu erleben, zu dem Thorsten Encke mit seinem Ensemble Musica Assoluta eingeladen hatte. Angeregt durch die UN-Dekade "Wissenschaft des Meeres 2021-2030" vereinte er Musik, Videokunst und wissenschaftlichen Vortrag zu einem meeresbiologischen Dialog.

Gleich zu Beginn macht die Fischbiologin Prof. Dr. Stephanie Plön mit ihrem Kurzvortrag klar: „Dem Meer geht es nicht gut“. Verantwortlich sind nicht nur Schadstoffe und Plastikmüll. Schiffsmotoren, Bohrinseln und anderer vom Menschen erzeugter Krach stören zunehmend das Leben im Wasser. So gerät auch die Unterwasserwelt in den Blick, wenn es um den Erhalt der Natur geht. „Wir müssen alles, was in den Tiefen der Ozeane geschieht, auf neue Weise betrachten“, stellt Plön fest. „Das geht auch mit den Möglichkeiten der Kunst“.

Die Anmutung ozeanischer Tiefe

In diesem Sinn hatte Thorsten Encke das weitere Programm des Abends zusammengestellt. Bläuliches Licht im Saal und eine über das Orchester projizierte maritime Videokunst (Realisierung durch die Videokünstlerin cylixe) geben dem Raum die Anmutung ozeanischer Tiefe. In dieser Meeresatmosphäre spielt die Pianistin Eugene Shon das meditative Stück „Scape“ der isländischen Komponistin Anna Thorvaldsdottir (Jahrgang 1977). Dann geht es klanglich in die Tiefe des Wassers. Die Norwegerin Jana Winderen (Jahrgang 1965) hat die Gespräche der Meerestiere mit Unterwassermikrofonen erfasst und in Kombination mit elektronischer Musik zu einem Audio-Kunstwerk gestaltet. Etwas langatmig, aber im Blick auf die Tierwelt aufschlussreich.

Diese maritime Geräuschvielfalt nimmt Thorsten Encke in seiner Komposition „It is noisy in the ocean“ auf, bei der die Tierlaute zum Material für innovative Spieltechniken werden. Encke schuf ein Kaleidoskop von außergewöhnlichen Klängen und Geräuschen. Da knarzt, flirrt, knallt, klopft und jault es. Dann aber gibt es wieder lange Klangflächen und Stille. Das ganze Werk pulst ständig zwischen lebendigen Geräuschfeldern und längeren Klangflächen. Eine beeindruckende instrumentale Reaktion auf den Sound des Ozeans.

Und dann verschwindet das bläuliche Licht und die Szene taucht gleichsam auf, um mit „La Mer“ von Claude Debussy das Meer von außen zu betrachten. Musica Assoluta spielt dieses epochale Werk in der Bearbeitung für Kammerorchester von Jain Farrington mit feinem Sinn für die impressionistische Atmosphäre. Die immer noch laufende Videoinstallation allerdings lenkt ab und gewinnt ab und zu den Wettbewerb zwischen Auge und Ohr. „La Mer“ ohne Video wäre mehr.

Viel Beifall für einen beachtenswerten Dialog zwischen Wissenschaft und Musik.

Von Claus-Ulrich Heinke