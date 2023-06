﻿Die Möglichkeit der Verwandlung: Claire Cunningham bei den Theaterformen

Hannover. Wie nimmt man die Bühne in Besitz? Wie flirtet man mit dem Publikum? Wie schafft man es, präsent zu sein? Was macht die Magie einer Performance aus? Nicht nur Schauspieler und Popstars müssen sich mit den Grundfragen der theatralen Wirkung auseinandersetzen, auch die Nachahmer von Stars müssen sich mit solchen Fragen beschäftigen.

Die schottische Choreografin Claire Cunningham, die vor zwei Jahren mit dem Deutschen Tanzpreis ausgezeichnet wurde, widmet sich in ihrer neuen Arbeit den „Tribute Artists“, die als Doppelgänger großer Stars auftreten. Mit ihren Kolleginnen Tanja Erhart, Vicky Malin und Jo Bannon hat sie Künstler, die als Doppelgänger (besonders von Elvis Presley) agieren, nach ihren Techniken befragt. Das Ergebnis der Erkundigungen zeigt sie mit ihrem Team in „Thank You Very Much“, einem zauberhaften, berührenden Tanzabend, der jetzt beim Festival Theaterformen im Schauspielhaus zu sehen war.

Elvis schwebt: Claire Cunningham in „Thank You Very Much“. © Quelle: ven Hagolani

Claire Cunningham bewegt sich auf Krücken über die Bühne, auch ihre Mittänzerinnen sind auf je spezielle Weise behindert. Theater wird hier zum utopischen Raum, in dem alles möglich ist, und in dem jeder alles sein kann. Das Team um Cunningham zeigt in Kostümen mit Glanz und Fransen und den typischen glitzernden Elvis-Gürteln berührende Tänze, bei denen oft auch Krücken zum Einsatz kommen.

Die Magie des Theaters

Es gibt dabei viele durchaus intime Momente, etwa wenn die Sängerinnen ihre eigenen Geschichten erzählen – oder einfach mit Hingabe „Love me tender“ von Elvis covern. Die Performance erzählt aus der Perspektive von behinderten Menschen, geht aber darüber hinaus. Es geht um Identitätswechsel als Sehnsucht und Möglichkeit von allen.

Das angestrengt Kunstgewerbliche, das der Tätigkeit von „Tribute Artists“ oftmals eigen ist, ist hier ganz verschwunden. Hier geht es um die Magie des Theaters, um die wunderbaren Möglichkeiten der Verwandlung, um Verführung und Berührung. Der sehnsuchtsvolle Sound von Elvis ist dafür die passende Begleitung

Das Publikum war begeistert. Es gab langen Applaus – auch im Stehen.

Das Festival Theaterformen befindet sich auf der Zielgeraden. Bis zum 2. Juli sind noch einige neue Produktionen zu sehen. Etwa „Spin“ von Anna Seymour (30. Juni und 1. Juli), „The Making of Pinocchio von Cade & MacAskill (1. und 2. Juli) oder die Zirkusperformance „FIQ! (Wach auf!)“ der Groupe Acrobatique de Tanger & Maroussia Diaz Verbèke (1. und 2. Juli)

