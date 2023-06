﻿Vampire im Schauspielhaus Hannover: Manuela Infante über „Was ihr nicht sehen könnt“

Interview. xxx

Worum geht es in Ihrem Stück?

Wir betreten das weite Feld des Vampirgenres. Das ist nah an dem, womit ich mich ohnehin beschäftige, den Grenzen zwischen dem Menschlichen und dem Nichtmenschlichen. Und als wir mit der Recherche begannen, stießen wir darauf, dass vor der jüngeren Version des Grafen Dracula Vampire immer komplett verbunden waren mit Seuche und Krankheit und das in einer Zeit, in der die Grenzen zwischen Medizin und Mythologie fließend waren. Davon war ich fasziniert.

Und nicht von dem heutigen sexy Biest?

Genau. Man glaubte damals, dass sich die Seuche des Vampirs durch ganze Städte bewegt, die isoliert werden mussten. Das hat mich interessiert, denn schließlich haben wir in den vergangenen Jahren lernen können, wie unsere Gesellschaft mit kranken Menschen umgeht und wie wir mit unserer eigenen Krankheit umgehen. Meistens schieben wir sie weg und verdrängen sie. Der Vampir ist in diesem Zusammenhang wie der Tod, der vorbeikommt und uns erinnert: Du wirst mich nicht los.

Manuela Infante Manuela Infante, Jahrgang 1980, ist eine chilenische Theaterautorin, Regisseurin, Drehbuchautorin und Musikerin. Beim Festival Theaterformen waren bereits zwei ihrer Arbeiten zu sehen: 2021 in Hannover „How to turn to stone“, 2022 in Braunschweig „Metamorphoses“. „Was ihr nicht sehen könnt“ ist eine Auftragsarbeit für die Theaterformen und das Schauspiel Hannover, in dessen Repertoire es nach der Uraufführung am 22. Juni wandert.

Haben Sie vor oder nach Beginn der Pandemie mit der Arbeit begonnen?

Danach, ungefähr vor einem Jahr, auch unter dem Eindruck, erschöpft, überfordert und überarbeitet zu sein. Die Pandemie hat uns alle dazu gebracht, unsere ständige Arbeitsbelastung zu hinterfragen. Und auch wenn wir jetzt zum sogenannten Normalzustand zurückgekehrt sind, bleibt doch die Frage, ob Menschen nur etwas wert sind, wenn sie arbeiten. Alle, denen ich davon erzähle, berichten mir, dass sie das Gefühl haben, ausgebeutet zu sein.

Wir haben wenig aus den Erfahrungen der Pandemie gelernt, oder?

Das ist das Coole an Vampiren: Sie kommen immer wieder, um uns zu erinnern. Und wieder und wieder. Der Tod ist nun einmal ein Teil von uns, und er ist ein schöner Teil. Er sagt: Ich bin verwundbar; ich brauche Ruhe; ich brauche Zuwendung, ich brauche Rast.

„Konzentriere mich auf Schwäche“

Und davon erzählen Sie wie?

Wir haben drei Vampire, die am Theater arbeiten und die komplett erschöpft sind, weil sie keine Möglichkeit haben, Blut zu trinken. Sie sind ausgelaugt. Ich konzentriere mich auf die Schwäche, Vampir zu sein.

„Was ihr nicht sehen könnt – Eine Vampirgeschichte": Vorabbild mit den Schauspielern Nils Rovira-Muñoz (links) und Torben Kessler. © Quelle: Kerstin Schomburg

Gibt es eine Stärke im Kranksein?

Virginia Woolf hat einen wunderbaren Essay dazu geschrieben: „Über das Kranksein“. Sie war sehr krank. Sie hatte starke Influenza gehabt und bis zum Ende ihres Lebens Nachwirkungen, wie man sie heute ähnlich von Post-Covid kennt. Und in diesem gerade einmal drei Seiten langen Text schreibt sie, wie sich unser Blick auf die Welt ändert, wenn wir krank sind. Ich möchte das nicht romantisieren, das ist eine dünne Linie, auf der wir uns bewegen. Zum Glück sind Vampire sehr ambivalente Wesen, was sie, glaube ich, auch für Schauspielende sehr interessant macht.

Haben Vampire eine andere Wahrnehmung von Zeit? Immerhin fehlt ihnen mit dem Tod der große Schlusspunkt, an den unsere lineare Zeit gebunden ist, und sie bewegen sich stattdessen in einem Zyklus aus todähnlichem Tagschlaf und virilen Nächten. Was übrigens dem Theater auch nicht unähnlich ist.

Stimmt. Vampire wissen: Es wird ihnen nie besser gehen, aber sie werden auch nie sterben. Sie existieren in einem unendlichen Zustand der Verletzlichkeit. Und was das Theater betrifft: Ich arbeite sonst anders als hier. In Chile spielen wir eineinhalb Monate lang dasselbe Stück. Es ist sehr viel langsamer. Jetzt bin ich gleichzeitig beeindruckt und erschrocken, wie deutsches Staatstheater funktioniert: wie jeden Tag die Inszenierungen wechseln, alles immer wieder auf- und abgebaut wird. Darum geht es in dem Stück auch ein wenig um meinen Blick auf diese Theatermaschinerie.

