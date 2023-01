﻿Theaterformen planen Festivalzentrum auf der Prinzenstraße

Eine Frage der Sichtbarkeit: Die Kulturstiftung des Bundes unterstützt das Festival Theaterformen mit 240.000 Euro, die besonders der Kultur gehörloser Menschen und dem Festivalzentrum zugute kommen sollen.

Hannover. Das Festival Theaterformen, das im jährlichen Wechsel mal in Hannover und mal in Braunschweig über die Bühnen geht, erhält für seine nächste Ausgabe 240.000 Euro von der Kulturstiftung des Bundes. Die Stiftung, die ihre Förderung nur projektbezogen vergibt, wird das Projekt "A Sign For The Future" unterstützen, das die Kultur gehörloser Menschen darstellt. Das Geld wird für die kommende Ausgabe der Theaterformen, die vom 22. Juni bis zum 2. Juli in Hannover stattfinden wird, besonders dem Aufbau des Festivalzentrums zugute kommen.