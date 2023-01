﻿Spiel mit Dissonanzen: „Kill dein Ego“ gastiert im Ballhof Zwei

Hannover. „Je kleiner die Besetzung desto demokratischer ist es“, sagt Christine Beimel, und je größer die Gruppe sei, desto mehr brauche man jemanden, der sagt, wo es lang geht. Beimel ist sonst die 1. Geige beim Orchester im Treppenhaus, eine Prima inter Pares. Doch hier, im Ballhof Zwei, ist sie nur Teil einer Gruppe: von 40 Menschen, die sich zu einem theatralen Experiment versammelt haben: dem Spielformat „Kill dein Ego“.

Der Regisseur Volker Bürger vom hannoverschen freien Theater „Operation Wolf Haul“ und sein Hamburger Kollege Ron Zimmering sind die Spielleiter. In Erscheinung treten sie nicht. Das tut eine Stimme aus dem Off, die sich als „Die Stimme“ vorstellt.

Alle sind gleich – eine Idealvorstellung

Als sie jung gewesen sei, habe sie gedacht: „Geld ist das Wichtigste im Leben.“ Nun ist sie alt, sagt sie und wisse: Es ist so. Das Publikum wird aufgefordert, sich zu setzen, immer zwei Personen einander gegenüber. Dann wird das Eintrittsgeld zurückgezahlt, paritätisch aufgeteilt, als Spielgeld zum Zocken.

„Ihr seid alle gleich“, behauptet die Stimme, ein kaum haltbares Ideal. Denn die Voraussetzungen sind es nicht. Immerhin haben zwar viele den vollen Eintritt bezahlt, andere aber nur den ermäßigten, andere gar keinen, weil sie Gästelistenkarten haben – und wieder andere spielen falsch und sind nicht das, was sie vorgeben zu sein. Eine Partie Menschenkenntnis beginnt, mit einigen Überraschungen und musikalischen Pointen.

Manche stehen am Rand: Bild von der Generalprobe von „Kill dein Ego“. © Quelle: Nancy Heusel

Was ist gerecht? Ohne zu viel verraten zu wollen: Die Frage nach Verteilungsgerechtigkeit wird zu einem Hebel, um den Unterschied zwischen gesundem Egoismus und toxischer Selbstsucht zu verhandeln. Das Spielgefühl schwankt zwischen kindlicher Neugier und existenziellen Problemen. Ein gesellschaftlicher Mikrokosmos entsteht im scheinbar alleingelassenen Publikum, inklusive Wortführern und schweigenden Mehrheiten.

Wer hat Zugriff auf die Ressourcen? Wem gehört was? Wer hat das recht, darüber zu bestimmen? Bürger und Zimmering haben einige Wendungen eingebaut, die garantieren, dass keine dieser Fragen einfach zu beantworten ist. Denn wie jeder weiß, der öfter spielt, geht es dabei nie nur um Regeln und um Sieg oder Niederlage als Ziel, sondern auf dem Weg dahin um die ganze Bandbreite menschlicher Emotionen, um Freude, Überraschung, Wut, Angst ... Man zockt immer um sein Leben.

Harmonie und Dissonanzen

Dieses Spiel ist auf freudvolle Weise ernst. Es fordert das Publikum auf, sich einzubringen; ohne geht es nicht. Und im Schutz der Regeln, die sich niemand hier ausgesucht hat, entsteht die Erkenntnis, eine Ahnung davon, wie eine harmonische Gesellschaft funktionieren könnte und durch welche Dissonanzen sie es nicht tut.

Am Ende spielt das Orchester im Treppenhaus, den 1. Satz von Franz Schuberts Oktett in F-Dur. In diesem Moment herrscht purer vielstimmiger Einklang – so kostbar. Und so schwer zu meistern.

"Kill dein Ego" wird noch am 7. und 8. Januar jeweils ab 17 und 20 Uhr im Ballhof Zwei gespielt. Alle Vorstellungen gelten als ausverkauft. Es gibt aber noch Chancen auf Restkarten.