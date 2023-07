﻿Thorleifur Örn Arnarsson inszeniert Wagner in Hannover – und in Bayreuth

Hannover. Die bislang erfolgreichste Inszenierung des Regisseurs Thorleifur Örn Arnarsson war 2018 am Schauspiel Hannover zu sehen: Für „Die Edda“, seine Version des mythischen Stoffes, wurde der Isländer unter anderem mit dem Deutschen Theaterpreis ausgezeichnet. Die Aufmerksamkeit für die Produktion dürfte damals auch Arnarssons folgenden Karriereschritt befördert haben: Ein Jahr später wurde er als Schauspieldirektor an die Berliner Volksbühne berufen.

In Berlin allerdings ist Arnarsson krachend gescheitert: Das Erbe des langjährigen Intendanten Frank Castorf und die übergroßen Erwartungen an dessen Nachfolge lasteten wohl zu schwer auf seinen Schultern. Dazu kam der Beginn der Pandemie. „Es war eine Vollkatastrophe“, sagt der Regisseur.

Von Hannover nach Bayreuth

Ausgezeichnet: „Die Edda“ 2018 im Schauspielhaus Hannover. © Quelle: Katrin Ribbe

Jetzt ist der 45-Jährige zurück in Hannover. Nicht im Schauspiel, wo er auch mit „Hamlet“ und „Macbeth“ geglänzt hat, sondern im Opernhaus: Zur Eröffnung der kommenden Spielzeit wird dort seine Inszenierung von Richard Wagners „Parsifal“ zu sehen sein. Es ist die erste Oper des Komponisten, die Arnarsson auf die Bühne bringt, aber es wird nicht die letzte sein: Am Montag gaben die Bayreuther Festspiele bekannt, dass der Isländer im kommenden Jahr „Tristan und Isolde“ auf dem Grünen Hügel inszenieren wird.

„Parsifal“ und „Tristan“

Das kreisförmige Denken, die Vorstellung vom Werden und Vergehen in sich wiederholenden Zyklen ist ein Grundgedanke der „Edda“ und anderer Sagas. „Natürlich hat das eine große Bedeutung bei uns“, sagt Arnarsson. „Die isländische Identität ist sehr mit diesen Geschichten verbunden.“ Da ist es nicht ganz abwegig, dieses Prinzip jetzt auch im Auf und Ab von Arnarssons Karriere zu erkennen. Hannover jedenfalls erweist sich für den Regisseur zum zweiten Mal als Sprungbrett für die ganz großen Aufgaben.

Zurück in Hannover: Thorleifur Örn Arnarsson inszeniert Richard Wagners „Parsifal“ an der Staatsoper. © Quelle: Christian Behrens

Eigentlich hätte er seinen „Parsifal“ hier längst schon zeigen sollen – doch das Zwischenspiel an der Volksbühne und die Pandemie haben das verhindert. Jetzt arbeitet Arnarsson, der auch eine Gesangsausbildung absolviert hat, parallel an seinen Wagner-Konzepten für Hannover und für Bayreuth. „Ich habe erst gedacht, ,Tristan’ sei das menschlichere Stück“, sagt er. Aber dieser Blick habe sich im Laufe der Zeit geändert. „Parsifal“ habe mehr mit unserer Gegenwart zu tun, als uns lieb sein könne. „Das Stück erzählt von einer Gesellschaft, die kurz davor ist, die Hoffnung zu verlieren. Ich hoffe, bei uns wird es nicht so weit kommen.“

Arnarsson und Wagner Die Premiere von Thorleifur Örn Arnarssons Version von Richard Wagners „Parsifal“ ist am Sonntag, 24. September, um 15 Uhr in der Staatsoper Hannover. Weitere Vorstellungen der fünfstündigen Produktion sind ausschließlich an Sonn- und Feiertagen: neben dem 24. September, am 3., 8., 15., 22. sowie 31. Oktober. „Tristan und Isolde“ wird 2024 bei den Bayreuther Festspielen Premiere haben. Dirigent ist dann Semyon Bychkov. Die Titelpartien singen Andreas Schager und Camilla Nylund. 2025 ist eine Neuproduktion der „Meistersinger von Nürnberg“ geplant. Der Regisseur ist in Hannover ebenfalls kein Unbekannter: Matthias Davids war während der Intendanz von Michael Klügl der Spezialist für Musicals und musikalische Komödien.

In seiner Kindheit in Island hat Arnarsson sehr eindringliche Theatererfahrungen gemacht. Sein Vater ist Schauspieler, seine Mutter Regisseurin – und Mitbegründerin der isländischen Oper. „Mit sechs habe ich gesehen, wie mein Vater in einem Stück auf der Bühne stirbt. Ich habe geweint, obwohl ich wusste, dass ich ihn gleich nach der Vorstellung wieder treffen würde.“

Das Theater, glaubt der Regisseur, ermöglicht es einer Gesellschaft, Erfahrungen mit Erlebnissen zu machen, mit denen man sonst nicht konfrontiert wird. Allerdings würden diese Möglichkeiten längst nicht immer genutzt. „Kultur ist immer stärker von Konsum geprägt“, sagt Arnarsson – das schwäche die eigentliche Kraft des Theaters.

Anders als manche seiner Kolleginnen und Kollegen hat Arnarsson den unerschütterlichen Glauben an diese Kraft aber nicht verloren. „Theater ist eine Empathiemaschine“, sagt er. Es gebe Zeiten, in denen das weniger wichtig sei. „Aber wenn es so wie jetzt viel Verunsicherung gibt und der Populismus immer stärker wird, gewinnt das Theater wieder an sozialer Relevanz.“

