﻿Schriftstellerpaar Gerold/Hänel verschlägt es in die „Rauhnächte“

Hannover. Zwischen den Jahren, also an den Schalttagen zwischen Sonnen- und Mondjahr, sind die Gesetze der Natur außer Kraft gesetzt und die Tor zur anderen Welt geöffnet. Der Krampus geht um, und die "Wilde Jagd" beginnt – vor allem auf junge Frauen, die nicht sittsam genug sind, so glaubten die Germanen und Kelten. Der neue Thriller des hannoverschen Autorenpaars Ulrike Gerold und Wolfram Hänel führt in diese "Rauhnächte".

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ihre Protagonistin Lisa kehrt zu Weihnachten zurück in das heimatliche Tal im Salzburger Land, das sie vor Jahren eher fluchtartig verlassen hat. Hier werden noch die Traditionen der Perchtenläufe gepflegt, nächtliche Fackelumzüge mit kunstvoll geschnitzten Holzmasken und Kostümen, bei denen die bösen Geister vertrieben werden sollen.

Mit Maske: „Rauhnächte“ von Ulrike Gerold und Wolfram Hänel. © Quelle: Handout/Fischer Verlag

Doch jedes Jahr verschwinden Frauen in dieser Zeit und kehren schwer traumatisiert zurück. Manche nehmen sich das Leben. Und niemand im Dorf redet darüber – auch nicht darüber, dass seit geraumer Zeit alljährlich Männer angeblicher Unfällen zum Opfer fallen. Ein eisiges Schweigen in winterlicher Kulisse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Lisa forscht nach, und mit ihr enthüllen Gerold und Hänel Stück für Stück eine Tragödie von Machtmissbrauch und toxischer Männlichkeit. was mysteriös und mythisch beginnt, wird zu einer sehr heutigen Geschichte, die bei aller Spannung souverän mit gesellschaftspolitischen Untertönen gespickt ist. Das Buch steht für sich alleine. Doch Gerold und Hänel haben schon eine Idee für einen weiteren Thriller mit neuem Personal, der sich um Traditionen dreht. Darin soll es um die Fastentage gehen.

Ulriker Gerold, Wolfram Hänel: "Rauhnächte". Fischer, 384 Seiten, 11,99 Euro.

Von Stefan Gohlisch