﻿Thüringer Literaturpreis für Daniela Danz

Hannover. Die Schriftstellerin Daniela Danz wird mit dem diesjährigen Thüringer Literaturpreis ausgezeichnet. Sie werde für ihr poetisch beeindruckendes und vielfältiges künstlerisches Werk geehrt, teilte die Thüringer Staatskanzlei mit. Die Verleihung der mit 12.000 Euro dotierten Auszeichnung ist für den 11. September vorgesehen.

Danz ist 1976 in Eisenach geboren und studierte Kunstgeschichte und Germanistik in Tübingen, Prag, Berlin, Leipzig und Halle. Sie hat einen Lehrauftrag am Institut für deutsche Sprache und Literatur an der Universität Hildesheim und lebt mit ihrer Familie in Kranichfeld im Weimarer Land. Ihre schriftstellerische Arbeit umfasst Lyrik, Prosa, Essayistik und Kinderliteratur. 2019 schrieb sie das Libretto für „Der Mordfall Halit Yozgat“, einer Oper von Ben Frost für das Staatstheater Hannover.

