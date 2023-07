﻿Tickets, Line-up, Anreise: Das müssen Sie zum Zytanien-Festival 2023 bei Lehrte-Immensen wissen

Lehrte. Es wird wieder getanzt und gefeiert in Zytanien: Vom 25. bis 27. August 2023 steigt auf dem alten Ziegeleigelände in Lehrte wieder das beliebte Open-air-Festival. Wer steht auf der Bühne? Was kosten die Tickets? Und wie komme ich überhaupt zum Festival? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Welche Bands treten auf?

Auf insgesamt vier Bühnen zwischen Wiesen, Bäumen und den alten Ziegeleihallen ist für (fast) jeden Musikgeschmack etwas dabei: Punkrock, Techno, Punkfolk, „Apokalyptische Volksmusik“ und vieles mehr. Die meisten Bands – wie Strom & Wasser, The Movement, 100 Kilo Herz, Cannabineros und Polkageist – treten auf der Hauptbühne auf. Wer tanzen möchte, findet hier reichlich Platz auf der Grünfläche direkt vor der Bühne.

Ein Highlight ist der sogenannte Weltraum-Raum. Dieser Ort soll das Publikum „in eine Parallelgalaxie ziehen“, teilen die Veranstalter mit. Bands wie Holz, Bubonix, Love ’n’ Joy, Drückerkolonne, Neumatic Parlo und viele andere stehen hier auf der Bühne.

Mächtig Wums: In Ongolito Ville legen zahlreiche DJs auf. © Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

Ongolito Ville öffnet die Bühne für Live-Acts, kurze Filmvorführungen – und für harte Beats. Mehrere DJs und Sänger werden dem Publikum einheizen, darunter Das Maer, Nina Noir, Trilingo, Alex Hall und Lax Morenz.

Für alle, die immer schon mal vor Publikum auftreten wollten, haben sich die Veranstalter etwas ganz Besonderes überlegt: die Open Stage. Hier dürfen alle auf die Bühne, die möchten.

Was kosten die Tickets? Und wo sind sie erhältlich?

Tickets für das gesamte Wochenende kosten 75 Euro und sind bis zum 13. August im Onlineshop www.zytanien.de/tickets erhältlich. Ab dem 25. August können Resttickets direkt vor Ort in Zytanien gekauft werden – für 80 Euro. Tagestickets gibt es nicht.

Eine Besonderheit gilt für alle Einwohnerinnen und Einwohner von Immensen und Arpke: Sie erhalten im Dorfladen an der Bauernstraße in Immensen Tickets zum Nachbarschaftspreis von 35 Euro. Besucherinnen und Besucher mit Schwerbehindertenausweis können kostenlos eine Begleitperson zum Festival mitnehmen. Ab Sonntag, 10 Uhr, ist der Eintritt für alle Festivalbesucherinnen und -besucher kostenlos.

Bunt gemischtes Publikum: Beim Zytanien-Festival ist für (fast) jeden Musikgeschmack etwas dabei. © Quelle: Sandra Köhler

Wie komme ich zum Festivalgelände?

Autos, Wohnmobile, Camper und Bullis dürfen auf dem Campingplatz am Festivalgelände geparkt werden. Das Festivalteam bittet alle Besucherinnen und Besuchern, den Platz spätestens am Montag, 29. August, um 12 Uhr zu verlassen, damit die Aufräumarbeiten beginnen können.

Anreise mit dem Auto: Die Anreise mit einem Auto geschieht am besten über die Autobahn 2, Abfahrt Lehrte-Ost. Über die Immenser Landstraße (K134) und den Wiehenkamp geht es zur Ziegeleistraße. Ein Parkticket für das gesamte Wochenende kostet 15 Euro, das Auto darf in dieser Zeit aber nicht bewegt werden. Für Gäste mit einem Schwerbehindertenausweis und ihre Begleitung gibt es eigens reservierte Parkplätze.

Anreise mit dem Zug: Zytanien liegt auf der Bahnstrecke zwischen Hannover und Wolfsburg. Von der Haltestelle Immensen-Arpke sind es noch etwa 30 Minuten zu Fuß bis zum Festivalgelände. Vom Veranstalter wird kein Shuttleservice von der Bahnhaltestelle aus angeboten.

Was muss ich noch wissen?

Wer möchte, kann Getränke, Lebensmittel und sogar Ohrenstöpsel für einen erholsamen Schlaf vorab im Onlineshop des Dorfladens Immensen unter dorfladen-immensen.de bestellen. Der Einkauf wird dann direkt auf den Campingplatz geliefert. Auf vielfachen Wunsch von Gästen mit Kindern gibt es in diesem Jahr zudem erstmals eine Ruhezone ganz am Ende des Campingplatzes. Wer rund um die Uhr im und am Zelt feiern möchte, ist hier falsch.

