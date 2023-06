﻿„Black Germany“: Tiffany N. Florvil im Literarischen Salon

Hannover. Tiffany N. Florvil ist US-Amerikanerin, Assistenzprofessorin im fernen New Mexico und hat ein Buch über die Geschichte der Schwarzen Bewegung in Deutschland seit den 1980ern geschrieben. „Black Germany. Schwarz, deutsch, feministisch – die Geschichte einer Bewegung“ heißt es. Die Autorin hat es jetzt im Literarischen Salon vorgestellt.

Die Initialzündung dazu kam, erzählt, Florvil, bei einem Schüleraustausch in Hamburg. „Es gab viele Erfahrungen mit Rassismus“, erzählt sie. Also fragte sie sich: „Wie können Schwarze Leute in Deutschland das ertragen? Gibt es eine Gemeinschaft?“ Diese Frage brachte sie zu ihrem Buch – seit 2001, erzählt sie, hätte sie daran gearbeitet. Die englischsprachige Originalausgabe erschien 2020, die deutschsprachige Übersetzung in diesem Jahr.

Ein Werkstattgespräch

Die Geschichte der Schwarzen Bewegung in Deutschland sei bis jetzt wenig beschrieben worden, sagt Florvil – und noch weniger archiviert: „Die Quellen sind nicht im Bundesarchiv, die Quellen sind in Wohnungen.“

Signifikante Momente: Moderatorin Anja Bandau (links) mit Tiffany N. Florvil. © Quelle: Nerea Lakuntza

Das Buch sei keine gewöhnliche Geschichte, sagt Moderatorin Anja Bandau von der Leibniz-Uni, vielmehr reihe es Momente aneinander, „die signifikant erscheinen“. Den Gesprächsfokus legt sie allerdings weniger auf diese Momente, der Abend wird dann ein Werkstattgespräch, der das Buch inhaltlich nur am Rand berührt.

Die unbekannte Geschichte

Ein wenig geht es um wichtige Gruppen und Vereine: die ISD, die Initiative Schwarzer Menschen, und den ADEFRA e.V., einen Verein Schwarzer Frauen. Beide sind seit den 1980er-Jahren aktiv. Gerade Frauen, so Florvil, „haben unglaublich viel gemacht“ und viel zur Vernetzung beigetragen. Vieles sei über „Intellektuelle des Alltags“ passiert: „Das hat nichts mit Universität zu tun, sondern es war die Straße. Man kann auch auf der Straße Gedichte rezitieren“, sagt sie. „Es war mir wichtig zu beschreiben: Das ist deutsche Geschichte.“

Vieles bleibt an dem Abend weniger in einer konkreten Zeit verhaftet oder an einem konkreten Ereignis, sondern eher in einem etwas abstrakten Theoriegespräch. Was nicht uninteressant ist – aber auch etwas unbefriedigend. Denn Schwarze Geschichte in Deutschland ist, soviel macht der Abend klar, vielen Menschen komplett unbekannt.

