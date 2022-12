﻿Wie Till Brönner weihnachtlich zumute wird

Von weihnachtlichen Gefühlen, Konzerten in China und dem Kulturschaffen in Corona erzählt Till Brönner im Interview. Am 21. Dezember spielt er sein „Christmas“-Programm in Hannover.

Hannover. Till Brönner (52) ist Deutschlands populärster Jazzmusiker. Der Trompeter und Sänger geht im Dezember mit seinen beiden Weihnachtsalben auf Tour. Ein Interview.

Fast jeder Musiker, der etwas auf sich hält, nimmt irgendwann ein Weihnachtsalbum auf und geht damit auf Tour. Warum kommt man als Künstler an dem Thema nicht vorbei?

Theoretisch kommt man schon daran vorbei. Man muss ein Mensch sein, der dafür etwas übrig hat. Ich war schon immer ein leidenschaftlicher Sammler von Weihnachtsalben. Musikalisch stößt man da auf ein weit gefächertes Feld. Und jetzt gibt es von mir ein zweites Weihnachtsalbum als Pendant zum ersten.

Es heißt schlicht „Christmas“. Bei manchen Ihrer Neuinterpretationen erkennt man das Ausgangsmaterial kaum noch wieder. Ist beim Covern alles erlaubt?

Ein bisschen Fordern macht mir schon Spaß. Dem Publikum immer wieder „Last Christmas“ zuzumuten ist meine Sache nicht. Dennoch habe ich persönlich an solch einem Stück auch großen Spaß.

Von „White Christmas“ bis „Jingle Bells“

Was reizt Sie musikalisch an Weihnachtsklassikern wie „Jingle Bells“, „O Tannenbaum“ oder „Silver Bells“?

Das ist schlichtweg mit dem Anlass zu erklären. Diese Stücke gehören einfach auf ein Weihnachtsalbum einfach. Sich explizit für unbekannte Titel zu entscheiden oder nur neue zu schreiben, finde ich wieder langweilig. Lassen Sie einmal vier verschiedene SchauspielerInnen das „Vaterunser“ vortragen – und Sie wissen instinktiv, welches davon Ihnen am besten gefallen hat, obwohl alle den selben Text sprechen. Wenn Sie etwas hören, das Sie kennen, spüren Sie die Persönlichkeit des Interpreten viel stärker. Sie müssen dann nicht mehr über den Inhalt nachdenken. So ähnlich ist es auch bei Weihnachtsliedern.

Wie komplex sind Weihnachtslieder in der Regel?

An „White Christmas“ von Irving Berlin zum Beispiel, das vermeintlich jeder im Kopf hat, scheitern viele schon nach den ersten Takten, weil da komplexe Harmonien zugrunde liegen. Das Stück wurde dennoch ein Welterfolg. „Jingle Bells“ hingegen kriegt auch ein Kind gegebenenfalls auf dem Klavier hin. Aber alles hat seine Berechtigung.

Till Brönner *6. Mai 1971 in Viersen als Sohn eines Lehrerehepaars. Nach einem Studium an der Hochschule für Musik in Köln veröffentlicht der Trompeter und Sänger 1993 sein Debütalbum „Generations of Jazz“. Es wird mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. 1999 komponiert er für die Schauspielerin und Sängerin Hildegard Knef das Comebackalbum „17 Millimeter“. 2006 produziert er für den Weltstar Thomas Quasthoff die Jazzplatte „Watch What Happens“, und 2009 spielt er sämtliche Trompetenparts auf dem Album „Touch Yello“ von der Elektronikband Yello ein. Seine Tätigkeit als Jurymitglied und Mentor in der TV-Castingshow „X Factor“ macht Brönner 2010 und 2011 einem größeren Publikum bekannt. Für sein 2020 erschienenes Album „On Vacation“ erhielt er den Jazz Platin Award. Er tritt regelmäßig in der Carnegie Hall in New York und im Blue-Note-Jazz-Club in Tokio sowie bei führenden Jazzfestivals auf. Brönner ist zweifacher Vater und lebt abwechselnd in Potsdam und Los Angeles.

„Christmas Time is here“ schrieben Vince Guaraldi und Lee Mendelson in den 1960er-Jahren. Warum sind so viele amerikanische Weihnachtssongs zu Weltklassikern geworden?

Weil Weihnachten in Amerika ein Riesengeschäft ist. Das dortige Weihnachten ist nicht so sehr von der Kirche und der Bibel geprägt wie unseres. „Christmas Time is here“ stammt aus der Zeichentrickserie „Die Peanuts“. Durch deren Erfolg wurde auch der Komponist Vince Guaraldi bekannt. Es ist eine schöne Melodie.

Ihre Familie ging in den 1970er-Jahren für fünf Jahre nach Rom, wo Sie den Kindergarten besuchten. War Weihnachten für Sie als Knirps ohne Musik nicht denkbar?

Ich komme aus einer musikalischen Familie. Meine Mutter hat speziell zur Weihnachtszeit immer gerne am Klavier gesessen und mit uns Kindern gesungen, was ich im Nachhinein als großes Privileg empfinde. Es fördert Kinder auf eine ganz besondere Art und Weise, wenn man mit ihnen die Welt erkundet. Ich sehe das an meinen eigenen Kindern. Italienische Weihnachten hat mich aufgrund seiner Andersartigkeit immer in den Bann gezogen. Dort gibt es meistens viele bunte Lichterchen. Die Italiener haben Spaß daran, trotz hoher Temperaturen Weihnachten mit süßem Gebäck zu feiern. Das war für mich prägend.

War Ihr erstes Instrument ein Weihnachtsgeschenk Ihrer Eltern?

Die Wunschtrompete kam eher zur Kommunion und hat mich seitdem nicht mehr verlassen. Vorher hatte ich eine musikalische Früherziehung genossen. Als ich die Trompete schon etwas besser beherrschte, bin ich vom Pfarrer der örtlichen Gemeinde gebeten worden, mit dem Organisten dort etwas in der Kirche zu spielen.

„Das ist schon harte Arbeit“

Müssen Ihre Kinder mit Ihnen an Weihnachten musizieren?

Auf keinen Fall müssen die beiden das! Man tut gut daran, Kinder nicht in eine bestimmte Richtung zu schubsen und ihnen die Möglichkeit zu geben, das Musikmachen aus freien Stücken gut zu finden.

Bei Weihnachtsplatten oder -konzerten hat man oft das Gefühl, dass es dabei nur ums Geld geht. Wie ehrgeizig sind Sie als Künstler bei solch einem Projekt?

Genauso ehrgeizig wie bei einem regulären Programm, sonst wäre ich auch nicht aufrichtig. Man geht ja nicht auf Tournee und sagt sich, das mache ich jetzt mit einem Klacks, und ab geht’s nach Hause. Das ist schon harte Arbeit, aber man muss Lust darauf haben.

Das Weihnachtsfest in diesem Jahr wird ja von einem Krieg in Europa überschattet. Kommt da bei Ihnen überhaupt Weihnachts-Feeling auf?

Wir müssen fairerweise sagen, dass es uns in Deutschland im Vergleich zum Rest der Welt immer noch ganz schön gut geht. Auch wenn viele Menschen derzeit Angst haben und viel Unwägbares in der Luft liegt. Aber ich merke, dass Menschen spontan dazu neigen, jetzt zu feiern, „so lange es noch geht“. Was sie zurzeit nicht machen, ist weit im Voraus zu planen, weil sie nicht wissen, ob sie gesund oder entspannt genug bleiben. Und prompt bleiben sie der Veranstaltung fern. Das ist für Künstler natürlich schlecht.

„In der Pandemie waren die Künstler auf sich allein gestellt“

Ist die Stimmung im Publikum jetzt anders als vor der Pandemie?

Ich will es nicht hoffen. Nach der langen Spielpause bin ich jedoch mit dem Gefühl auf die Bühne gegangen, dass ich nicht einfach naiv dort weitermachen will, wo ich aufgehört habe. Ich wollte nach der langen Spielpause zunächst ausprobieren, wie sich das für mich anfühlt, denn so richtig laut war das Publikum ja während der Pandemie nicht gerade. Da waren die Künstler relativ auf sich allein gestellt.

Wird irgendwann wieder alles so sein wie früher?

Das wird sicher Zeit brauchen. Ich neige nicht dazu, dass das ein vorübergehender Trend ist. Man muss sich vorstellen, dass da weltweit eine ganze Berufsgruppe sowohl mit einer potenziellen Ansteckungsgefahr in Verbindung gebracht wurde als auch von heute auf morgen keine Arbeit mehr hatte. Und das für eine ganz schön lange Zeit. Keine Firma könnte solch eine Pause machen, ohne schwerste wirtschaftlichen Folgen zu erleiden. Aber so ist es weltweit vielen Künstlern ergangen. Die Kehrseite ist, dass für das Publikum ein Künstler gerne mal eine Art Idol ist. Wenn diese Idole dann plötzlich anfangen, sich zu beklagen, wirkt das auf Außenstehende mitunter etwas verstörend. Deswegen haben viele Künstler, die gewerkschaftlich nicht organisiert sind, eher den Mund gehalten, so war mein Eindruck. Da war eine Menge Scham involviert.

Gingen die Anti-Corona-Maßnahmen aus Ihrer Sicht zu weit, was die Kulturbranche betrifft?

Sie gingen generell nicht zu weit, aber sie waren letztlich gar nicht so begründet, weil der große Gefahrenherd nicht von der Kulturszene ausging. Menschen, die einen Konzertsaal wie die Philharmonie frequentieren, gehen kultiviert miteinander um. Dort finden ja keine schwitzigen Pogokonzerte statt. Folgerichtig hat man sich dort nach vielen Feldversuchen eben nicht angesteckt. Aber es war die geeignete Szene, um nach außen politisch zu suggerieren: „Wir kümmern uns auch um die Ansteckungsherde.“ Und da hat die Kulturszene, die politisch nicht gut organisiert ist, in die Röhre geschaut.

„Das hat der Szene letztlich gut getan“

Wie beurteilen Sie den Umgang der Politik mit dieser Ungerechtigkeit?

Wenn eine Gruppe zum Schutz der Allgemeinheit das Arbeiten einstellen soll, dann muss die Allgemeinheit auch dafür sorgen, dass es diese Gruppe nach der Pandemie noch gibt. Das war immer meine Ansicht. Die Politik hat diese Ansicht ganz offensichtlich nicht in dieser Form geteilt. Sonst hätte es die berühmten schnellen und unkomplizierten Hilfen gegeben. Vielleicht läuft das beim nächsten Mal runder. Ich bin da aber skeptisch.

Wie hat die Kulturbranche sich verändert?

Zur Wahrheit gehört, dass Corona in die ganz dunklen Ecken hineingeleuchtet hat wie eine LED-Taschenlampe. Um einfach mal zu gucken, ob es da nicht bestimmte Dinge gibt, die sowieso einer Erneuerung bedürfen. Das hat der Szene letztlich gut getan. Die Frage ist, wie organisieren sich angehende Künstler heutzutage, um zu ihrem potenziellen Publikum durchzudringen jenseits des klassischen Wegs. Nämlich digital. Diesen Gedanken finde ich fruchtbar. Auch ich bin technisch so ausgestattet, dass ich Platten aufnehmen kann, ohne jemand anderen zu treffen – oder Fernsehinterviews geben kann, ohne dass ich in einem TV-Studio sitze. Dass das mehr Spaß macht, als auf jemanden persönlich zu treffen, möchte ich aber kategorisch ausschließen. Ein Grund für das heutige Ausbleiben von lustigen Geschichten und Anekdoten ist, dass heute nicht mehr so viele Musiker zusammenkommen wie früher, als man das ganze Jahr über getourt ist und live im Studio miteinander gearbeitet hat. Heute kann man vieles über die Fernbedienung lösen. Ein Verlust bleibt es trotzdem.

„Ich selbst hatte Corona noch als Ungeimpfter“

2019 waren Sie mit Ihrem Weihnachtsprogramm auch in China unterwegs. Könnten Sie dort im Moment touren?

Wir haben dort tatsächlich noch kurz vor der Pandemie gespielt. Ob wir davon etwas mitgebracht haben, weiß ich nicht. Ich selbst hatte Corona noch als Ungeimpfter. Richtig lustig fand ich das nicht.

Wie verhält sich das chinesische Publikum bei Konzerten?

Je nach Situation ist es auf der einen Seite neugierig und auf der anderen noch nicht ganz so weit wie zum Beispiel das japanische Publikum, wenn es um Jazz geht. In China sind natürlich Musiker von einer großartigen Qualität zu finden, aber der Umgang und das Konsumieren von Jazz wird dort noch ziemlich lifestylig praktiziert. Es ist mir zum Beispiel passiert, dass vor meinen Augen ein Pärchen in der ersten Reihe die ganze Zeit mit seinen Handys spielte. Das ist da drüben völlig normal. Andere Länder, andere Sitten (lacht). Bezahlt haben sie trotzdem.

Bringt Sie solch ein Verhalten nicht völlig aus dem Konzept?

In unserem Kulturkreis ist so etwas kurz vorm Rausschmiss.

Wie haben Sie in China die Überwachung der Bevölkerung durch den Staat erlebt?

Das kann man nicht übersehen; auf den Straßen und Autobahnen werden alle zehn Sekunden Blitze auf Ihr Auto abgefeuert. Wer das ignoriert, ist blind.

Trompeten für Barack Obama

Sie haben einen Zweitwohnsitz in Los Angeles. In den USA ist der Jazz erfunden worden. Wie stehen die Amerikaner zu deutschem Jazz?

Amerikaner haben zu Jazz ein ambivalentes Verhältnis, auch wenn man ihnen zu Recht bescheinigt, dass es die einzige Kulturform ist, die sich wirklich dort entwickelt hat. Wenn man die Analyse der Jazzmusik ernsthaft betreibt, stellt man fest, dass sie zwar viele europäische und afrikanische Wurzeln hat, ihr Entstehungspunkt aber in den USA liegt. Später wurde sie zu einem Exportschlager. Wie so oft gilt der Prophet im eigenen Lande nicht viel. Folgerichtig haben viele Jazzer die große Anerkennung erst in Europa erfahren. In den USA hingegen betrachtet man Jazz fast wie ein Möbelstück. Man ist dort öffentlich nicht sichtbar stolz drauf.

2016 sind Sie auf Einladung des damaligen US-Präsidenten Obama im Weißen Haus aufgetreten.

Ein glücklicher Zufall. Ich habe dort gesehen, wie sich der erste afroamerikanische Präsident der USA mit dieser Musik so explizit auseinandergesetzt hat, dass man ihm abnahm, dass sie ihm persönlich etwas bedeutete. Ein erhebender Moment, nicht nur für mich, sondern auch für viele schwarze Musiker, die dort eingeladen waren.

Mit welcher Jazzlegende hat es Ihnen am meisten Spaß gemacht, auf einer Bühne zu stehen?

Unerreicht ist für mich bis heute das Spielen mit dem Bassisten Ray Brown. Der Mann war mit von der Partie bei meinem allerersten Album. Damit ging für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ray Brown erzählte mir als Weißnase aus Deutschland über die harte Zeit der 1940er-Jahre in Florida, wo er mit einer Bluesband unterwegs war. Und dann ist er nach New York gereist, weil er unbedingt mit Charlie Parker spielen wollte, der damals der Rising Star des Jazz war. Solche Geschichten aus erster Hand zu hören, ist ein erhebender Moment. Bei diesem Initialerlebnis habe ich gespürt, wohin die Reise für mich gehen soll.

Am 21. Dezember spielt Till Brönner ab 20 Uhr in Hannovers Kuppelsaal. Karten (53 bis 76 Euro) gibt es in den HAZ-/NP-Ticketshops.

Von Olaf Neumann