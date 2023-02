﻿Von Goecke und anderen Glückspilzen: Timo Wopps „Masterclass“ im Apollo

Hannover. Schon schön: „Endlich in einer Stadt spielen, die in den Tagesthemen vorkommt“, freut sich Timo Wopp im Apollo-Kino. Er habe da auch etwas vorbereitet, sagt er und zückt einen Beutel, für ein Gespräch mit der Presse in der Pause. Hundstage in Hannover – mit dem Spott wird man in der Stadt vorerst wohl leben müssen.

Die Causa Goecke spielt sonst nur eine kleine Rolle im neuen Format des Berliner Komödianten. In Desimos Spezial-Club im ausverkauften Apollo gibt er seine erste „Masterclass“ – Motto: Work hard. Play hard“. „Ich möchte euch erfolgreicher machen“, sagt er breit grinsend.

Marco Goeckes Work-Life-Balance

Dann startet er eine Art Powerpoint-Präsentation mit lauter schrecklich erfolgreichen Menschen, und da taucht dann auch Hannovers beurlaubter Ballettdirektor auf, an der Seite von Berlins bei den jüngsten Wahlen kräftig abgewatschter Bürgermeisterin Franziska Giffey und als positives Beispiel für gute Work-Life-Balance: „Sie haben alles gegeben, um ihren Job möglichst schnell loszuwerden.“

Der Meister und sein Schüler: Timo Wopp (rechts) und Michael Krebs im Apollo. © Quelle: Detlef Simon

Die Karriereleiter hoch mit möglichst wenig Aufwand, darum geht es. Wopp, der auch mal als Unternehmensberater arbeitete, bevor er zu Comedy und Kabarett wechselte, kennt all die Phrasen neoliberalen Glücks, von „Mindset“ über „Digitale Transformation“ bis zur „Leadership“, und treibt sie auf die Spitze Im Galopp geht es von Maskendeals zu Insolvenzen, von Gerhard Schrölder zu Boris Johnson (Lektion: „Schau nicht in den Spiegel, schau nach vorn“). Man könnte irre werden bei all den aberwitzigen Gedankensprüngen. Aber kurzweilig ist es.

„Der Laden muss laufen, selbst wenn der Chef mitarbeitet“, lautet eine seiner Weisheiten, „Wenn ich keine Ahnung habe, habe ich eine Meinung“, eine andere. Wopp propagiert den „Mut zur Oberflächlichkeit“, „Asoziale Kompetenz“ und fakten- und sinnfreies Argumentieren und Olaf Scholz, die „menschgewordene Achtsamkeitsübung“. Manches ist improvisiert, manches kennt man aus Wopps regulären Programmen. Er gönnt sich mit der neuen Reihe eine kleine Spielwiese.

Als „Meisterschüler“ darf Klavierkabarettist Michael Krebs – wie Wopp ein Aktivposten vom Kleinen Fest im Großen Garten – herhalten. Er sekundiert eifrig, macht sich Notizen und zeigt zwischendurch in Liedgut, was er gelernt hat. Am Ende fast er Eigenlob in „Egopop“, von Andreas Bouranis „Ein Hoch auf mich“ über Sinéad O’Connors „Nothing Campares 2 me“ bis zu Rammsteins „Ich riech so gut“. Riesenapplaus. Und der Beutel bleibt unangetastet.

Timo Wopps nächste „Masterclass“ mit Überraschungsgast und Überraschungsprogramm findet am 9. Mai im Apollo statt. Karten kosten 28,50 Euro.