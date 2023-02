﻿Von Goecke und anderen Glückspilzen: Timo Wopps „Masterclass“ im Apollo

Marco Goecke lobt er als Meister der Work-Life-Balance, Olaf Scholz als „menschgewordene Achtsamkeitsübung“: Timo Wopp startete in Desimos Spezial-Club seine irrwitzige „Masterclass“-Reihe zwischen Comedy. Kabarett und Coaching.

Hannover. Schon schön: „Endlich in einer Stadt spielen, die in den Tagesthemen vorkommt“, freut sich Timo Wopp im Apollo-Kino. Er habe da auch etwas vorbereitet, sagt er und zückt einen Beutel, für ein Gespräch mit der Presse in der Pause. Hundstage in Hannover – mit dem Spott wird man in der Stadt vorerst wohl leben müssen.