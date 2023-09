﻿So leicht lassen wir uns beeinflussen: Timon Krause bringt 1100 Menschen im Theater am Aegi zum Staunen

Hannover. Bei Pinocchio ist es so: Wenn die Holzpuppe lügt, bekommt sie eine lange Nase. Ganz so plakativ sind die Anzeichen der Freiwilligen aus dem Publikum nicht. Es sind kleinste Nuancen, die Mentalist Timon Krause erkennt und deutet. Vor den knapp 1100 Besucherinnen und Besuchern im Theater am Aegi erklärt er menschliche Verhaltensänderungen und unbewusste Zeichen in der Gestik und Mimik. Die Beine zusammen, Blick nach links oben und leicht nach hinten gelehnt wenn jemand die Wahrheit spricht – beim Lügen dagegen beugt sich die Freiwillige nach vorn. „Ein Abweichen von der Baseline“, erklärt Krause.

Der Gedankenleser, Autor, Speaker und Entertainer fesselt während seiner rund zweistündigen Mitmachshow das Publikum – er spielt Mind Games, so der Titel seiner Show, mit ihm. Aufgrund der hohen Nachfrage tourt er zum wiederholten Mal mit diesem Programm durch deutsche Städte.

Keine Zauberei, kein Zufall

Oder ist es doch eine Art Zauberei, wenn er errät, wo eine Person eine Badeente im Publikum versteckt hat? Dafür braucht er nur die Hand einer Freiwilligen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer lernen aber nicht nur, wie man kleinste Verhaltensänderungen deuten kann. Sie lernen auch, wie leicht beeinflussbar die menschliche Psyche ist.

Geschickte Auswahl: Wer eine der drei Frisbees fing, musste als Freiwilliger auf die Bühne. © Quelle: Irving Villegas

„Die Mind-Games, die ich mit euch spiele, sind auch die Mind-Games, die mit uns im Alltag gespielt werden“, erklärt der Mentalist während der Show, begleitet durch passende Livemusik am Keyboard und am Schlagzeug. Durch bestimmte Worte des 29-Jährigen oder durch das Lesen eines Textes in der Show werde das Unterbewusstsein beeinflusst. Krause sagt, dass er dadurch die nächsten Schritte und das Handeln der Menschen vorhersagen kann.

Menschen zum Teil vollkommen „willenlos“

Der zweite Teil seiner Show steht ganz im Zeichen von Hypnose. Menschen auf der Bühne werden zum Teil vollkommen willenlos, halten ihr Arm für eine Eisenstange und bekommen nichts mehr von ihrer Umgebung mit – außer der Stimme von Krause.

Auch wenn nicht jedes Mind Game beim Tourauftakt klappte – es war beeindruckend, wie winzig die Zeichen sind, die andere Menschen deuten können. Die Fähigkeiten des Mentalisten brachten viele zum Staunen.

